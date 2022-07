Mila Elegović objavila je na Instagramu video u bikiniju i pritom pokazala zavidnu liniju.

Naša kazališna i televizijska glumica Mila Elegović može se pohvaliti jednim od najatraktivnijih tijela na domaćoj sceni, a da je tome tako dokaz je i video koji je podijelila s više od 20 tisuća pratitelja na Instagramu.

52-godišnja Mila objavila je video u bikiniju s plaže i pokazala vitku liniju, ali i bujni dekolte koji se našao u krupnom planu kamere.

"Boginjo", "Ljepotica", "Predivna krasotica", "Lutko, zgodnica si", "Kao staro vino", "Wow, kakva žena", "Kako si zgodna", pohvalili su je u komentarima.

Mia je česta tema članaka i razgovora u kojima se svi dive njezinu tijelu, a ona kao i mnoge druge žene ne želi skrivati svoje godine, što je priznala i u jednom razgovoru za In Magazin.

"Pa ne, mislim da se nešto lijepo dogodilo, da godine više nisu bauk. Pitala sam sebe zašto ja objavljujem te slike na društvenim mrežama i zašto svako ljeto objavim neku sliku. Ali shvatila sam da je to neka narcisoidnost koju moram priznati. I stalno se sad pitam i gledam te portale - pa zašto si to napravila? I onda si kažem, Mila joj, voliš se praviti važna", našalila se glumica.

Mila je otkrila i što se nalazi na nekom njezinom dnevnom meniju, kakvom prehranom održava svoju liniju uz fizičku aktivnost.

"Šest puta dnevno moram jesti sve pomalo. Voće, povrće, ugljikohidrate, sve, ali stvarno jedem malo. Međutim, mislim da se radi o tome što sam ja na dijeti od svoje 21. godine. To je sad minuli rad, nagradilo me to", zaključila je Mila sa smiješkom.

