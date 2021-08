Mila Elegović zaposlenija je nego ikad pa dok čeka glumačke angažmane u novoj sezoni svojeg matičnog kazališta, putuje obalom i pjeva. Atraktivna glumica i pjevačica otkrila nam je da je na dijeti od svoje 21. godine, no da je mnogo više od lijepog tijela i nasmijane plavuše, kakvom je neki doživljavaju. Tajnu svoje unutarnje i vanjske ljepote Mila je otkrila za In magazin.

Uspješna hrvatska glumica Mila Elegović uskoro se vraća na omiljene joj kazališne daske, a otkrila je što novo priprema svojoj publici.

"Pozivam publiku koja se u ovih godinu dana možda odviknula od odlaska u "Komediju" da se vrati. Imamo divnih planova, ne smijemo sve odati, ali u svakom slučaju bit će divnih melodija i nota. Mislim da će ljubitelji mjuzikla jako doći na svoje", poručila je Mila.

Svjedoci smo članaka u kojima se često piše kako Mila divno izgleda u 51. godini, a ona kao i mnoge druge žene, ne želi skrivati svoje godine.

"Pa ne, mislim da se nešto lijepo dogodilo, da godine više nisu bauk. Pitala sam sebe zašto ja objavljujem te slike na društvenim mrežama i zašto svako ljeto objavim neku sliku. Ali shvatila sam da je to neka narcisoidnost koju moram priznati. I stalno se sad pitam i gledam te portale - pa zašto si to napravila? I onda si kažem, Mila joj, voliš se praviti važna", našalila se glumica.

Mila je otkrila i što se nalazi na nekom njezinom dnevnom meniju, kakvom prehranom održava svoju liniju uz fizičku aktivnost.

"Šest puta dnevno moram jesti sve pomalo. Voće, povrće, ugljikohidrate, sve, ali stvarno jedem malo. Međutim, mislim da se radi o tome što sam ja na dijeti od svoje 21. godine. To je sad minuli rad, nagradilo me to", zaključila je Mila sa smiješkom.

Mila je ispričala i kakva je po pitanju svakodnevnih tema, političkih, gospodarskih i ekonomskih, ratnih tema kojima nas bombardiraju mediji. Preskače li takve vijesti ili pomno prati što se događa u državi i svijetu?



"Ne mogu preskočiti ove silne promjene koje su dosta zastrašujuće, ali ono što najviše ne mogu preskočiti kod sebe je to što ja ne činim apsolutno ništa da bih to, makar pokušala promijeniti. Mislim da smo svi još uljuljani jako u naše dobre okolnosti, bazene i haljine, a negdje tamo se događaju neke ključne stvari koje nas mogu iznenaditi. Užasno me brine klima i zagađenje Zemlje. E sad hoćemo li se ujedinti pa da za deset godina imamo bolje ili lošije, možda za deset godina nećemo imati more, tko zna. Mislim da smo svi skupa jako intertni", zaključila je Mila.

