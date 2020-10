Bivša Miss Universe Mia Rkman diplomirala je sanitarno inženjerstvo i danas bez prestanka radi na testiranju građana na koronavirus.

Bivša Miss universe Hrvatske 23-godišnja Mia Rkman kao jedna od zdravstvenih djelatnica ovih dana ima pune posla, radeći bez prestanka u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" gdje testira ljude na koronavirus.

"Istina, naporno je, nitko ne sjedi, jer je jako puno građana na testiranju, a i puno je pozitivnih, no to je moj poziv, znala sam u što se upuštam i na sve sam spremna u svrhu zdravstva. Nitko me ne zeza, zapravo, svi su iznenađeni koliko sam normalna, vjerujem da mnogo ljudi ima stereotipe o misicama" izjavila je Mia za Jutarnji list.

Potvrdila je i da je i sama bila pozitivna na virus..

"Izgubila sam okus i miris, tako sam shvatila da nešto nije u redu. Nalaz je bio pozitivan, a 14 dana imala sam jak pritisak u plućima. Sada čekam serološki nalaz kako bih znala koliko traje imunitet, ali i da ga više nemam, nije me strah. Ovo je moj poziv i, iako je situacija grozna, sretna sam što imam čast učiti od najboljih", zaključila je Mia.

Mia je na izboru za Miss Universe Hrvatske pobijedila prošle godine, a na svjetskom se izboru našla među 20 najljepših. U to je vrijeme studirala sanitarno inženjerstvo na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu kamo se doselila iz rodne joj Korčule. U međuvremenu je diplomirala i tako nastavila obiteljsku tradiciju ljubavi prema medicini, jer joj je otac liječnik, djed je bio infektolog, a brat joj studira medicinu.

Mia uvijek čvrsto stoji iza svojeg mišljenja i osvaja vedrim duhom i pozitivnom energijom. Kroz djetinjstvo bavila se raznim sportovima poput plivanja, rukometa, teakwondoa, latino-američkih i mažoret plesa te tenisa. A uoči izbora ljepote priznala je da bi voljela jednoga dana biti dio epidemiološkog tima te se usmjeriti na rješavanje glavnih problema današnjeg zdravstva. Želja joj se tako i ispunila.