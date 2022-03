Mia Dimšić se na dodjeli nagrada Večernjakova ruža pojavila u izazovnoj haljini u kojoj je pokazala vitke noge, a izvela je i hrvatsku verziju pjesme "Guilty Pleasure" kojom će nas predstavljati na Euroviziji.

Hrvatska predstavnica na ovogodišnjoj Euroviziji, pjevačica Mia Dimšić, plijenila je poglede na dodjeli nagrada Večernjakova ruža gdje se pojavila u izdanju u kakvom je dosad nismo imali priliku vidjeti.

Pjevačica je za ovu prigodu odabrala odvažnu haljinu s dubokim dekolteom i opasno visokim prorezom koji je otkrio njezine vitke noge, ali i upečatljive crvene čizme, a pozirala je samouvjereno poput Angeline Jolie.

Haljinu je dizajnirala Matija Vuica koja je na svojem Instagramu napisala kako je ovo "jedna sasvim nova Mia Dimšić".

A osim to je iznenadila stajlingom, prvi put je izvela i hrvatsku verziju pjesme "Guilty Pleasure", koju možete poslušati OVDJE.

"Hrvatska verzija mi se čak više sviđa od engleske", "Prelijepo, dajte joj da barem dio otpjeva na hrvatskom", "Voljela bih vidjeti ovu verziju u Torinu", dio je komentara obožavatelja koji su se složili da je hrvatska verzija pjesme bolja od engleske.

Mia je najavila i kako će se njezin nastup na Euroviziji razlikovati od onog s Dore no nije htjela odavati puno detalja.

"Da, to je, evo, sad službena vijest, sve radimo ispočetka. Nismo bili odmah sigurni da će to tako biti, to nam je stvorilo malo više posla, ali nema veze, neki aspekt kreativnosti će biti tu. Bit će sve baš drugačije i mislim da će to pjesmi dati jednu novu dimenziju", otkrila za IN Magazin, a tada se osvrnula i na prozivke da bi trebala prije Eurosonga posjetiti stomatologa.

"Kad netko kaže da bi želio riješiti problem s mojim zubima, to je kriva konstrukcija, jer ja ne vidim problem. Ako netko vidi problem u nečemu na sebi i to želi riješiti, ja nemam ništa protiv toga, ali ako ti na sebi ne vidiš problem, a drugi ljudi imaju problem, mislim da to nema veze s vama", poručila je Mia.

