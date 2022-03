Mia Dimšić u punom je jeku priprema za Eurosong. Otkrila je da će se eurovizijski nastup u potpunosti razlikovati od onog s Dore, ali i da je male šanse za ulazak u finale na kladionicama ne brinu previše. Sasvim iskreno odgovara i na prozivke da bi prije Eurovizije kod stomatologa trebala uljepšati svoj osmijeh. S dobro raspoloženom Mijom razgovarao je Davor Garić iz IN Magazina.

Pjevačica Mia Dimšić sprema se za nastup na Euroviziji gdje će predstavljati Hrvatsku s pjesmom "Guilty Pleasure", a za IN Magazin ispričala je kako teku pripreme.

"Moram priznati da je malo stresno, ali nemam se pravo žaliti, to je onaj lijepi stres. Pripreme su u punom jeku i svaki dan iskrsne jedna nova stvar", kazala je Mia te je otkrila i kako se cijeli nastup radi iznova.

"Da, to je evo sad službena vijest, sve radimo iz početka. Nismo bili odmah sigurni da će to tako biti, to nam je stvorilo malo više posla, ali nema veze, neki aspekt kreativnosti će biti tu. Bit će sve baš drugačije i mislim da će to pjesmi dati jednu novu dimenziju", najavila je.

"Svakako mogu reći da neću više biti u crnom", dodala je, ali odala je i još jedan detalj o svojem stajlingu.

"Sigurno će se vidjeti noge. Volim da se noge vide, zašto ne", otkrila je.

Progovorila je prozivkama da bi trebala prije Eurosonga posjetiti stomatologa.

"Kad netko kaže da bi želio riješiti problem s mojim zubima, to je kriva konstrukcija, jer ja ne vidim problem. Ako netko vidi problem u nečemu na sebi i to želi riješiti, ja nemam ništa protiv toga, ali ako ti na sebi ne vidiš problem, a drugi ljudi imaju problem, mislim da to nema veze s vama", kaže Mia.

Iskrena je i po pitanju loših prognoza na kladionicama.

"Dobro se nosim s tim, ja živim u blaženom neznanju, trudim se ne opterećivati time i svi su mi rekli da kladionice mogu nešto značiti, ali i ne moraju", optimistična je pjevačica.

"Mi ćemo dati sve od sebe, ali kad tamo dođemo će bit raspašoj", poručila je na kraju.

Cijeli intervju pogledajte u videu.

