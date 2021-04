Merima Isaković, koja je završila studij psihologije, progovorila je o silovanju od strane Branislava Lečića za koje tvrdi da se dogodilo prije 43 godine.

Jedna od najvećih mladih glumačkih zvijezda Jugoslavije Merima Isaković (62) podijelila je za Nedjeljnik svoju ispovijest u kojoj tvrdi da ju je Branislav Lečić silovao kad je imala 18 godina.

"Bilo mi je 18 godina. Jesen 1978. Ugurao me u stan. Skinuo mi haljinu. Ne pokušavaj vrištati. Nitko te neće čuti. Oborio me na pod. Osjećala sam kako me lomi. Boliiii svaka koščica. Samo ne ovako. Molim te, Bože! Ako uspije, umrijet ću noćas. Uživa u mom strahu. Osjećam taj zadah. Kao miris truleži. Zastrašujuć pogled. Prazan i crn. Oči bez duše…", dio je potresne ispovijesti bivše glumice.

Merima je objasnila da osjeća potrebu da kaže istinu i moli svoj narod da pažljivo pročita njezine riječi. Istaknula je da je Lečić zamalo uspio uništiti njezin život i ugasiti njezinu mladost.

"'Opraštam ti', rekla sam mu tada prije 40 godina. 'Opraštam, ali ne zaboravljam. Ti nikada nećeš shvatiti bol koju si mi nanio. Mnogostruku bol. Ako ikada čujem da si ikome nanio sličnu bol, svima ću reći šta se dogodilo'", ispričala je Isaković.

Nekadašnja glumica je svoju riječ održala jer kaže da Lečić to nije učinio. "Osjećam moralnu obavezu podijeliti svoje iskustvo u nadi da će moja ispovijest biti podrška i Danijeli Štajnfeld i ostalim žrtvama seksualnog zlostavljanja…", naglasila je Merima.

Njezinu glumačku karijeru je, kada je imala 21 godinu, prekinula teška prometna nesreća, a nakon toga je završila studij psihologije. Isaković živi i radi u blizini australskog grada Brisbane kao klinički psiholog i klinički neuropsiholog te pruža pomoć onima koji su preživjeli traume da vrate osjećaj samopoštovanja.

Merimi se zbog ovog poteza zahvalila Danijela Štajnfeld koja je prva iznijela potresnu ispovijest da ju je Lečić silovao i potaknula ostale žrtve da se oglase.

"Hvala Merima, što si održala riječ. Nisi sama. Javila se još jedna žrtva navodeći istog počinitelja, zločin koji se dogodio prije 40 godina", napisala je Danijela na Instagramu.