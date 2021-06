Meri Cetinić je na Facebooku otkrila kako provodi prvi rođendan nakon smrti njezina kćeri Ivane Burić.

Naša glazben diva Meri Cetinić u utorak je napunila 68 godina, a na svojem je Facebooku otkrila kako provodi prvi rođendan nakon smrti njezine kćeri jedinice Ivane Burić.

"Najtužniji rođendan...", napisala je shrvana pjevačica te je emotivnom objavom rasplakala brojne obožavatelje koji su joj u komentarima uputili riječi utjehe i još jednom joj izrazili sućut zbog gubitka.

"Mislim na tebe cijelo vrijeme, snage ti želim. Grlim te svim srcem", "Moja iskrena sućut. Ostanite jaki", "Draga Meri, sretan vam rođendan i da vam dragi Bog da snage za dalje", "Sretan rođendan i želim vam mir u duši, utjehu, nadu!" redali su se komentari kojih je dobila više od dvije stotine.

Podsjetimo, Ivana je preminula početkom lipnja u 44. godini u bolnici u Splitu, a vijest o njezinoj smrti potvrdila je Meri na svojem Facebooku.

"S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula jučer u KBC-u Split u 44. godini. Bila si moj dragulj. Tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talent, humor... činili su naš život sretnim, prepun ljubavi. Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno. Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje, i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama... a tvojoj neutješnoj majci ostavio najdublju tugu. Tvoje stotine puta ponavljano 'mami, I love you' odzvanjat će u mom srcu zauvijek! Počivaj u miru Božjem, najdraža moja Ivi..." napisala je tada.

Pjevačica je kćer odgojila kao samohrana majka, a Ivana je krenula njezinim stopama i diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te su 2014. godine zajedno izdale album "Dozvoli mi".

Njezina Ivana uvijek joj je bila ispred karijere pa je zbog nje jednom odbila i primamljivu ponudu iz L.A.-a.

"Tamo me čula menadžerica Glorije Gaynor na jednom koncertu na Beverly Hillsu i došla je do mene kući i rekla - molim te, samo mi nemoj otići", ispričala je jednom prilikom za IN magazin.