Menadžer Gorana Bareta komentirao je njegovu šetnju po autocesti koja je snimljena, a video se u kratkom roku proširio društvenim mrežama.

Snimka u kojoj naš roker i frontmen benda Majke, 56-godišnji Goran Bare tetura po autocesti Zagreb-Pula zabrinula je javnost i njegove obožavatelje, nakon što se društvenim mrežama proširila i to u vrlo kratkom roku.

No sada se oglasio Goranov menadžer Alen Tibljaš koji je za Jutarnji list pojasnio što se točno događalo u toj neugodnoj situaciji koja je sve zabrinula

"To se odvilo u četvrtak. Imali smo koncert u Puli i došli smo do jednog od tunela na autoputu, u kojem su bili radovi. Kolona je bila dugačka 15 kilometara i gotovo pet sati smo stajali na mjestu. Svatko bi izgubio živce od gužve i čekanja, pa ni Bare nije iznimka. Dosta njih je snimalo Bareta i sasvim mi je razumljivo da su ostalim vozačima njegova nervoza i pojava bila interesantni. Razumljivo je i što je video posvuda po internetu, Bare je takav lik. No, mogu reći da je bio potpuno trijezan jer išli smo na svirku, a Bare to ozbiljno shvaća. Dapače, neki su nam klinci čak prilazili i nudili pive, no odbili smo. Ljudi su prilazili, komentirali, pričali s njim. I u svakom slučaju, nije bio u opasnosti zbog šetanja po autoputu jer auti su stajali u koloni, a i drugi su ljudi izlazili iz svojih vozila. Naravno, zbog svega toga smo i kasnili na koncert. Nismo stigli ništa ni pojesti, niti odmoriti, ni odraditi probu", izjavio je Alen.

Inače, na snimci se vidi kako Goran tetura autocestom i nešto priča, dok u rukama drži bočicu vode, a sve to na autocesti.