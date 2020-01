Meghan Markle je u jednom danu posjetila dvije dobrotvorne kanadske organizacije, dok se u Velikoj Britaniji otkrivaju otkrivaju navodni pravi razlozi odlaska u Kanadu.

Nakon što je posjetila Downtown Eastside Women's Center, vojvotkinja Meghan Markle posjetila je još jednu kanadsku dobrotvornu organizaciju imena "Justice for Girls", koja se također pohvalila njezinim dolaskom putem društvenih mreža.

Tamo je s njihovim članicama razgovarala o klimatskim promjenama i pravima tamošnjeg domorodačkog naroda. Naime, prema podacima s web stranica, organizacija se vodi mišlju da se hitna pitanja ljudskih prava nedovoljno dotiču mladih djevojaka, naročito onih iz domorodačkih plemena.

Jedna od njihovih voditeljica Zoe Craig-Sparrow je Daily Mail izjavila kako su bili počašćeni Meghaninim posjetom.

"Vojvotkinja se sastala s našim voditeljima kao i svim predstavnicima odbora i voditeljima osoblja. Sat i pol smo razgovarali o našem radu i pravima tinejdžerica koje žive u siromaštvu. Bili smo počašćeni što nas je odabrala za razgovor i što je zainteresirana za ono čime se bavimo", izjavila je Zoe.

Yesterday, The Duchess of Sussex, Meghan Markle visited to discuss climate justice for girls and the rights of Indigenous peoples. Was great to talk about the importance of a holistic approach to social justice, and the power of young women’s leadership. #DuchessOfSussex pic.twitter.com/M9LaqEELl7