Meghan Markle zapravo nogom nije kročila u prostorije dobrotvornih organizacija o čemu su pisali svi mediji.

Svjetski mediji su se raspisali o posjetu Meghan Markle dobrotvornim organizacijama u Kanadi, čime su se one same pohvalile putem društvenim mreža, no čini se kako vojvotkinja nogom nije kročila u njihove prostorije.

Umjesto toga Meghan se susrela s nekoliko njihovih predstavnica u zgradi jednog bivšeg hotela, otkrila je to vršiteljica dužnosti izvršne direktorice jedne od organizacija Kate Gibson u ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail.

Pritom je objasnila kako bi logistika za posjećivanje centara bila presložena, a i ulazak u njihove prostorije je dopušten samo ženama i onima koji se osjećaju kao žene, što znači da Meghanini tjelesni čuvari ne bi mogli u tom trenutku biti uz nju. A sigurnosna pitanja bila su vrlo visoka obzirom na to da se u blizini hotela u kojem je održala sastanke nalazi utočište za beskućnike i park u kojem je nedavno došlo do pucnjave i u kojem je jedan čovjek pretučen do smrti. Cijelo to područje naseljeno je siromašnim građanima, ali Meghan im je željela izraziti podršku i podići duh zaposlenika.

Yesterday, The Duchess of Sussex, Meghan Markle visited to discuss climate justice for girls and the rights of Indigenous peoples. Was great to talk about the importance of a holistic approach to social justice, and the power of young women’s leadership. #DuchessOfSussex pic.twitter.com/M9LaqEELl7