Omiljeni Perry od 1994. do 2004. godine nasmijavao je publiku te prikupljao obožavatelje diljem svijeta svojom odličnom ulogom Chandlera, no kako mu je karijera krenula uzlaznom putanjom, tako je njegov privatni život krenuo obrnutim putem. Pripremaju se i nove epizode "Prijatelja" u kojima će se pojaviti i on, no danas zbog problema s drogama i alkoholom ne nalikuje više sebi.

I u kultnom se sitcomu tijekom 10 sezona vide promjene na njegovu tijelu, a sve su povezane s ovisnostima. Težina mu je cijelo vrijeme varirala toliko da je često gubio i dobivao po deset kilograma. Na liječenju je bio zbog ovisnosti o tabletama i alkoholu, a jednom je prilikom priznao da se ne sjeća tri godine snimanja "Prijatelja" zbog količine opijata koju je uzimao.

Perry je sada vidno prikupio višak kilograma, a na svim fotkama u posljednje vrijeme izgleda umorno i iscrpljeno. Obožavatelji i prijatelji zabrinuti su za slavnoga glumca, a mnogi njegov izgled pripisuju nedavnom prekidu s djevojkom Molly Hurwitz.

S 21 godinu mlađom agenticom za talente glumac je potvrdio vezu u siječnju ove godine, a i dalje se ne zna točan razlog njihova prekida. Ona mu je pomagala u borbi s ovisnošću, a bivši par navodno je ostao u prijateljskim odnosima. Perry je nedavno ljubav počeo tražiti i na internetu te je ponovno aktivirao svoj profil na aplikaciji Ray.