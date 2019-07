Matthewa Perryja cijeli je svijet upoznao i zapamtio po ulozi u slavnim "Prijateljima".

Zvijezda legendarne serije "Prijatelji" danas ima 49 godina.

Matthewa Perryja cijeli je svijet upoznao i zapamtio po ulozi u slavnim "Prijateljima", a američko-kanadski glumac tada je osvojio i srca žena diljem svijeta.

Posljednjih godina potpuno se povukao iz javnosti, pa svaki put kad ga paparazzi negdje ulove, to izazove veliki interes javnosti, jer ipak se radi o jednom od najpopularnijih televizijskih glumaca svih vremena.

Naime, Perry je tek prije mjesec dana prvi put viđen u javnosti nakon pune 2 godine i tada je itekako iznenadio zapuštenim izgledom. A paparazzi su ga sada ponovno ulovili u šetnji New Yorkom u sličnom izdanju.

Glumac je bio raščupan te neobrijan, a jasno je i kako nije skinuo višak kilograma koji je pokazao još 2015. godine. Samo godinu dana prije toga Mathhew je viđen na Beverly Hillsu gdje je još ličio na sebe, no najnovije fotografije ponovno su šokirale njegove obožavatelje i javnost.

Slavni Chandler Bing ne samo da nije skinuo višak kilograma, nego se po tom pitanju još više zapustio, a izgleda i kao da više nimalo ne mari što će odjenuti niti hoće li ta odjrća biti čista. Uz dioptrijske naočale koje je nosio, Matthew je izgledao još starije nego što jest, pa nikome nije jasno što se događa sa zamotajanim glumcem. Također, glumac je zabrinuo i činjenicom da izgleda poprilično tužno.

Podsjetimo, Matthew je u prošlosti otvoreno pričao o borbi protiv ovisnosti i depresiji. O alkoholu i lijekovima glumac je postao ovisan još dok je snimao popularnu seriju, a na rehabilitaciju je prvi put otišao još 1997. godine.

"Snimao sam Prijatelje od svoje 24. do 34. godine, bio sam u centru pažnje medija i publike, bio sam posvuda. Iz perspektive javnosti, činilo se kao da sam imao sve, no bio sam tada jako usamljen, jer sam već onda bio ovisan o alkoholu", otkrio je jednom prilikom pa su obožavatelji zabrinuti kako i dalje vodi bitku sa zdravljem.

Perry u filmu nije glumio od 2009. godine kad se pojavio u "17 Again" sa Zacom Efronom, a što se tiče serija među zadnjima smo ga mogli vidjeti u "Mr. Sunshine", "Go On" i "The Good Wife", ali novijih uloga nije imao od 2017. godine.