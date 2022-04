Matija Lovrec i Helena Bradvica napustili su show ''Ples sa zvijezdama'', voditelj se na zanimljiv način oprostio od emisije.

Nakon Vlatke Pokos i Lucije Lugomer show ''Ples sa zvijezdama'' napustio je i Matija Lovrec s kolegicom Helenom Bradvicom.

Matija je sve nasmijao rečenicom kojom se oprostio od showa.

''Ja bih volio da Hrvatska javnost upamti jedno ime - Mateo Cvenić'', rekao je i time podsjetio kako se Vlatka Pokos oprostila od emisije.

''Najveću podršku imao sam od Helene, ja sam možda malo i zabušavao'', rekao je Matija koji je u večeri filmske tematike s Helenom otplesao jive, a odglumili su Johna Travoltu i Umu Thurman.

A evo što je Lovrec govorio prije početka showa:

"Ples za mene znači sofisticiranu nadogradnju glazbi, nebeski spoj zvuka i kretanja. Ples je umjetnost, ples je vještina, ples je ljepota. Ples je i zabava za cijelu obitelj, ples je ono što vas ističe od gomile na plesnom podiju", komentirao je Matija u intervjuu za DNEVNIK.hr. Otkrio je tada i koji mu stil najbolje ide.

"Najbolje od svih plesova mi ide sentiš. Ako je to uopće stil. Naslonjen na partnericu lagano vučeš noge. A za stvarno, mislim da bi mi najlakše išao, da sam ikada plesao, neki rock ’n’ roll. Cijela produkcija je na najvišem nivou i imamo najbolje uvjete za vježbanje, pa se nadam da ću savladati sve stilove koji se od mene očekuju", istaknuo je. Priznao je i kojeg se stila najviše pribojava. "Bojim se latinoameričkih stilova, znaju biti naporni i brzi, a u mojim godinama je to teško pratiti! No, dat ću sve od sebe kako bih opravdao povjerenje produkcije i svih koji će mi dati podršku", govorio je ususret emisiji u kojoj smo ga imali prilike gledati.

Pogledajte haljinu kojom je naša plesačica zasjenila jednog od najseksi muškaraca na svijetu: ''Gledam samo tebe!'' +23

Što kažete na prozirnu haljinu i frizuru Maje Šuput? Sve je u skladu s temom showa, zanimljivo ju je vidjeti u ovom izdanju! +40