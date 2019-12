Matej Mateković pokazao je genijalni talent i balansiranjem s nekoliko desetaka hula-hupova oduševio Hrvatsku.

Matej Mateković dobitnik je posljednjeg zlatnog gumba u audicijskim emisijama showa Supertalent, gdje je pokazao zavidno umijeće vrtnje hula-hupa.

Taj 8-godišnji dječak iz Križevaca inspiraciju za bavljenje hula-hupom dobio je upravo od bivše natjecateljice istog showa Jelene Znaor, koja je također svojevremeno bila dobila zlatni gumb.

Maja Šuput ga je nakon večerašnjeg nastupa pitala Mateja koliko je teško vrtjeti sve hula-hupove i zamolila voditelje Franu i Igora da se i oni u tome okušaju.

"Ja sam samo htjela dati do znanja koliko je to teško, makar samo s jednim hula-hupom. Bio si fenomenalan, stepenicu bolji od audicije", pojasnila je Maja Šuput.

Martina Tomčić mu je priznala da se rasplakala nakon njegovog audicijskog nastupa i to mu večeras priznala.

"Ti si zlatni, veličanstveni Matej koji je razvalio u polufinalu i svaka ti čast, nadam se u finalu", rekao mu je Janko Popović Volarić.

''Moja reakcija na zlatni gumb bila je... baš sam bio sretan. Imao sam na uhu tu konfetića, a jedan mi je upao i u džep od hlača. Potajno sam se nadao zlatnom gumbu, ali nisam očekivao da će voditelji stisnuti zlatni gumb i baš sam se iznenadio. Prvo sam si pomislio 'aaaaa dobio sam zlatni gumb' i bio sam jako veseo, vrištao sam, skočio sam jedan i pol metar u zrak od veselja'', prisjetio se Matej.

Njegovi roditelji podržavali su ga od samog početka, no to baš i nije bio slučaj s prijateljima iz škole, koji su ga u nekim situacijama ismijavali.

"Moji dečki u razredu ismijavali su me, ali sad kad sam dobio zlatni gumb, sad su se popravili i... Ne znam. Malo mi je smetalo što su mi se smijali jer oni su mene i u vrtiću ismijavali i lovili su me stalno, ali veselim se što su se popravili'', iskreno je rekao Matej za IN magazin.

Njegovim nastupom bio je oduševljen i žiri, koji mu nije stigao dodijeliti četiri da jer su ih preduhitrili voditelji Igor Mešin i Frano Ridjan, koji su mu pritisnuli zlatni gumb.

