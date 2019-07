Koncert su zatvorili svi izvođači legendarnim hitom "Dalmacija u mom oku", a Mišo se teškim naporom zahvalio vjernoj publici na dolasku

Druga večer 59. izdanja Splitskog festivala bila je posvećena Miši Kovaču.

A uz njega je bila i kći Ivana Kovač koja je rasplakala svog legendarnog oca dok je pjevala "Rasti zemljo, pukni stino". Nakon nastupa, pjevačica je pohrlila u zagrljaj ponosnom ocu koji je trajao poprilično dugo, što su zabilježile i kamere.

Koncert su zatvorili svi izvođači večeri legendarnim hitom "Dalmacija u mom oku", a Mišo se teškim naporom zahvalio vjernoj publici na dolasku, prenosi Slobodna Dalmacija.

Ovogodišnji Splitski festival otvorio je Petar Grašo samostalnim koncertom na Prokurativama, dok je druga večer u potpunosti bila posvećena Miši.

"Ja sam siguran da će tu večer više pjevati publika nego pjevači na pozornici. U svakom slučaju pozvali smo na pozornici pjevače, napravili smo zajedno odabir s Mišom i pjesama i izvođača. Tako da će se tu naći raznolik tim kvalitetnih izvođača počevši od Karana, Giuliana, Dražena Zečića, Alena Nižetića, dolazi i Željko Bebek, imamo Miu Dimšić, Ivanu Kovač", rekao nam je još ranije organizator festivala Tomislav Mrduljaš.

Kamerama IN magazina Mrduljaš je otkrio i kako Mišo nije imao neke posebne zahtjeve.

"Mišo je toliko jednostavan da mi to stvarno nekako nije ni jasno. Čovjek koji je toliko ne bi rekao popularan nego čovjek koji je legenda naše glazbe. S tolikom jednostavnošću prilazi svemu tome. On je bio oduševljen samim time da se to dogodi, ali i mi sa samim tim da on dolazi, jer nama je bilo stalo da on bude tu."

Finalna večer rezervirana je otkrivanje novog pobjednika Splitskog festivala, a ova druga će se svakako još dugo pamtiti.