Kći poduzetnika Marijana Šarića, Lucia Šarić, udala se za Marka Lončareka, a mladence i uzvanike na svadbi su zabavljali Mate Bulić i Sandra Afrika.

Lucia Šarić, kći jednog od najbogatijih Hrvata, poduzetnika Marijana Šarića, udala se za vikend za Marka Lončareka.

Par se zaručio u gradu Como u Italiji, no vjenčanje su održali u Hrvatskoj.

Videa i fotografije s vjenčanja Lucija je podijelila u pričama na svojem Instagramu, na kojem je prati više od 39 tisuća ljudi, te je otkrila da su joj na svadbi pjevali Mate Bulić i Sandra Afrika, kao i da su za prvi ples odabrali pjesmu Željka Joksimovića "Nisam te zbog lepote voleo".

Mati je, inače, ovo prvi nastup nakon što zbog ponovnog oboljenja od COVID-a nije sudjelovao na 10. humanitarnom koncertu "Blatničke note dobrote" u Donjoj Blatnici kraj Čitluka, čiji je on domaćin.

Nakon što se prvi put zarazio koronavirusom, završio je u bolnici, a s posljedicama se borio mjesecima te je vidno smršavio.

U intervjuu za In Magazin pjevač je otkrio i detalje vezane za težak period koji je proživio.

"Bože moj, nakon skoro dvije godine, točnije godinu i devet mjeseci - jesam li ja taj koji je bio prije te korone? Kad mi kažu da šest mjeseci uopće nisam na noge izišao, svi su mi rekli, posebno moja obitelj, koja je bila uz mene; moja žena, koja mi je bila desna ruka, ona mi je pričala, ali ja se ne sjećam ništa. Pitali su je li ja išta pamtim iz tog dijela, ja sam samo rekao - ružne snove koji su tada bili", ispričao je.

Za oporavak, kaže, najzaslužniji su liječnici, ali i supruga, uz kćerke koje su uvijek bile uz njega. U onom najgorem razdoblju kada je bio bez svijesti, priznao je, unuci su mu davali snagu da se nastavi boriti.

"Posebna snaga su mi bili njih dvojica. Kad mi je žena rekla, kad sam bio u toj komi i kad su mi spominjali njih, da su mi suze polazile, malo sam emotivan, ali to je tako. Čovjek ne može doći i reći 'da, to mi je snaga', ali bila mi je snaga, unuci su svakom od nas tko je djed i baka na prvom mjestu i to ja tako gledam", kazao je Mate.

