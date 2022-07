Kralj dijaspore Mate Bulić, polako, ali sigurno, oporavlja se od posljedica uzrokovanih koronom. Iako je počeo intezivno vježbati za koncerte, priznaje da do potpunog oporavka treba još vremena. Za In Magazin Mate je progovorio o najtežim danima u životu - borbi za život. Unatoč svemu, i ove godine priprema tradicionalni koncert u svojem rodnom mjestu, poznate Blatničke note dobrote.

S odmakom od gotovo dvije godine, Mate Bulić je upravo za našu emisiju odlučio napraviti prvi televizijski intervju. Iza njega je teško životno razdoblje, kojeg se, kaže, nerado prisjeća. Nakon uspješne dvoranske turneje 2020. godine, pjevač se zarazio koronavirusom, a oporavak traje i danas.



"Bože moj nakon skoro dvije godine, točnije godinu i 9 mjeseci - jesam li ja taj koji je bio prije te korone? Kad mi kažu da 6 mjeseci uopće nisam na noge izišao, svi su mi rekli posebno moja obitelj koja je bila uz mene, moja žena koja mi je bila desna ruka ona mi je pričala ali ja se ne sjećam ništa. Pitali su je li ja išta pamtim iz tog dijela - ja sam samo rekao, ružne snove koji su tada bili", priča Mate.



Za oporavak, pjevač kaže da su najzaslužniji liječnici, ali i supruga, uz kćerke koje su uvijek bile uz njega. U onom najgorem razdoblju kada je bio bez svijesti, priznaje nam, unuci su mu davali snagu da se nastavi boriti.



"Posebna snaga su mi bili njih dvojica. Kad mi je žena rekla kad sam bio u toj komi i kad su mi spominjali njih da su mi suze polazile, malo sam emotivan, ali to je tako. Čovjek ne može doći i reći da to mi je snaga, ali bila mi je snaga, unuci su svakom od nas tko je djed i baka na prvom mjestu i to ja tako gledam", kaže Mate.



Mate trenutačno radi na atobiografskoj knjizi i kaže da mu mnogi sugeriraju da upravo i ovo teško životno razdoblje uvrstiti u nju, no on za to još nije spreman.



"Teško je pričati oko toga svega i od cijele te situacije šta se događalo. To moram jednostavno ako počnem pričat moram im reć kako je bilo. To mi sad u ovom trenutku nije, šta može biti za pola godine - ne znam. Tih 6 mjeseci, neću reći kome, ali onog perioda za koji nisam znao je li istina ili nije. Jedan segment toga je kad je moja supruga došla pa rekla da sam je nazvao telefonom - Ej je si li čula da je Mate Bulić umro? Kaže ona kako je umro ako je pričao sa mnom - Ne, ne, meni su rekli iz Splita, jedan čovjek da je umro, tako da znaš", priča mate.



Mnogo se toga tada Mati vrtjelo po glavi, no kaže, ono što ga veseli jest to da mu je Bog dao drugu životnu šansu. Svoj tempo morao je smiriti, ali pjesme se ne želi odreći jer ističe, bez glazbe nema ni njega.



"Neku večer kad sam ja rekao mojim momcima - idemo dečki na probu. Oni su rekli - Molim?, Rekao sam idemo probati. Sastali smo se i onda smo zamislili da držim jedan mini koncert, ja ću pjevati punim kapacitetom, a vidjet ćemo koliko mogu izdržat. Oni su bili oduševljeni, 17 pjesama sam otpjevao što je za početak super. Ja se nadam da ću ove godine biti totalno top", priča Mate.



A totalno top bit će ove godine i u Matinoj rodnoj Blatnici jer tradicionalni 10. koncert Blatničke note dobrote, organiziran je 8. kolovoza.



"Ovu godinu specijalno spremamo na neki način jedan poseban program i emocija je jedna druga vrsta. Mi smo dosta toga napravili što se tiče humanitarno i dosta pomogli ljudima i to ćemo i dalje radit i to nam daje jednu veliku snagu, ne samo meni nego svima.", priča Mate.



Na pozornici u Blatnicama ponovno će se okupiti velik broj Matinih prijatelja koji se uvijek rado vraćaju u ovo malo mjesto. Trenutačni popis izvođača koji će nastupiti prelazi brojku od 30, no Marko Perković Thompson zbog obiteljske situacije ipak neće moći doći.



"Bilo je sve spremno i Marko Perković Thompson, ne vjerujem, cijela Hrvatska javnost zna nažalost što se dogodilo s mojim malim kumčetom. Ja se nadam u dragog Boga da će to biti opet dobro i na kraju krajeva on je ipak kao kum čvrst. Evo i Bog je nekako i mene ostavio. Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Grupa Dalmatino, Alen Nižetić, Šima Jovanovac, i ovih mojih 25 kolega koji su iza.", priča Mate.



Na pozornici će se pojaviti i Mate te zapjevati s publikom svoje najveće hitove, jer kralj dijaspore ih nikada neće iznevjeriti.



"Što se tiče neostvarenih želja samo kažem Bože hvala ti što si mi zdravlje dao, hvala svim ljudima što su molili za moje zdravlje i hvala mojoj obitelji koja je istrpila to cijelo vrijeme sa mnom, a ja obećajem da ću biti dobar i discipliniran tako da se nadam da ću to privesti kraju", zaključio je mate za kraj.

