Massimo Savić je pozvao svoje pratitelje na Instagramu da blokiraju njegove lažne profile, a ispričao je s kakvim se problemima zbog toga suočava.

Glazbenik Massimo Savić (59) na svojem je Instagramu progovorio o problemima s kojima se suočava zbog njegovih lažnih profila na društvenoj mreži.

Zamolio je svoje pratitelje za pomoć, a otkrio je i da je bio žrtva ucjene vlasnika jednog od tih lažnih profila.

"Moji ljudi nemaju pametnijeg posla od pisanja zamolbi personama koje otvaraju lažne profile s mojim imenom da se samouklone. Nažalost, nekad taj trud ne rezultira uspjehom i zato sada moramo tražiti vašu pomoć", započeo je Massimo svoj poduži status.

"Kako vi možete pomoći? Uvijek i u svakom slučaju, prijavom lažnih profila. Što veći broj prijava Instagram zaprimi, valjda će ih brže blokirati. Stvar s lažnim profilima se ponavlja i sigurno se događa mnogima i već duže nismo na to upozoravali, već slučaj po slučaj rješavali, ali sada je došlo više prijava s vaših strana da vam osoba koja je otvorila lažni profil šalje poruke upitnog sadržaja. Uz to, dotični je moje ljude tražio novac da ugasi profil! Nema problema, evo samo da dogovorimo s kojeg računa ćemo ga isplatiti. Dakle, da se pored ozbiljnih problema od zdravstvenih do ekonomskih koji utječu na živote svih nas, moramo susretati i s ovakvim zvizdarijama, to je zbilja van svake pameti", nastavio je, pa je ukazao na jedan od lažnih profila.

"Na foto br. 2. vidite o kojem se profilu radi i molim vas, ako vam šalje poruke - reagirajte i prijavite. I nemojte svaki put kad vas zaprati neki 'Massimov profil' misliti da je otvoren novi profil i uzvratiti. Ovaj jedan profil je sasvim dovoljan za komunikaciju s vama", zaključio je Massimo pa se zahvalio svojim fanovima koji su mu u komentarima pružili podršku, a neki su podijelili i svoja iskustva s njegovim lažnim profilima te su napisali da su ih blokirali.

Massima na Instagramu inače prati preko 31 tisuća ljudi, a s njima najčešće dijeli svoje glazbene uspjehe i novosti.