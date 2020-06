Massimo Savić promovira novu pjesmu "Mali krug ljudi" i pritom se osvrnuo na osobe s kojima se druži i na svoje kolege.

Pjevač Massimo Savić predstavio je novu pjesmu "Mali krug velikih ljudi" u emisiji "Dobar dan, Dalmacijo", pa je tom prilikom progovorio o svojoj okolini.

''Kada sam u društvu, mješavina sam introverta i ekstroverta. Stidljiv sam, a u isto vrijeme imam želju reći nešto smiješno. Družim se s ljudima s kojima radim, ali to je vrlo mali krug. Nažalost sve manji, jer u mojoj profesiji imate strašno puno idiota, ali baš totalnih idiota, samoljubivih idiota koji samo gledaju gdje će se pojaviti u novinama. Nije im važno što nemaju 100 eura u novčaniku, ali baš ga briga – on je slavan, on je popularan. Jedna totalno iskrivljena situacija. Da kažem slikovito: kada netko radi selfie pa pući usne, pa tako oni puće usne u glazbi. To mi je apsolutno degutantno“, rekao je Massimo za Radio Dalmaciju.

Prisjetio se i svog pokojnog kolege Arsena Dedića. „S njim sam rado tračao, to je bilo predivno. On i ja bili smo tako dobri tračeri i uživali smo smijući se“, ispričao je Massimo i otkrio da mu jako nedostaje glazbena legenda.

Pjevač je u intervjuu objasnio zašto se na njegovim koncertima ne događaju nikakvi incidenti. ''Toga nema, zato što ja asociram na nešto sasvim drugačije. Događa ti se ono na što asociraš, a ja, nadam se, asociram na dobro", rekao je.

Pjevač je naglasio da je puno nepoštenja, samoljubivosti i religijskih dogmi, pa se nešto dogodi i cijeli svijet baci na koljena. Savić je izrazio i svoje mišljenje da je u Hrvatskoj veliki problem nepismenost. "Ima jako puno nepismenih ljudi koji ne znaju čitati ni pisati. Trebali bismo od toga krenuti. Zaboravili smo da imamo taj problem, koji je sve veći i veći. Ljudi misle ako imaju telefon da imaju informaciju gledajući slike", ispričao je za Radio Dalmaciju.

Inače, pjesmu "Mali krug velikih ljudi" je za Massima napisao Ivan Dečak iz grupe Vatra prije godinu dana.