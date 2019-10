Iako je danas jedan od naših najuspješnijih glazbenika, Massimo Savić prošao je trnovit put do statusa kakav sad uživa. Uoči proslave 15. godišnjice od izlaska albuma "Vještina", koji je za njega bio itekako važan, našoj Juliji Bačić Barać otkrio je kako se nosio s krizama u karijeri, ali i koliko ga zapravo muče socijalni i društveni problemi u Hrvatskoj.

"Osjećao sam se ne dobro, nisam imao dovoljno za svoju obitelj, nisam se osjećao dobro, bavio sam se reklamama i često sam radio s ljudima koji nisu poštivali svoje dogovore, jednostavno nisu plaćali i kaže ti čovjek u lice - ne dam ti, što mi možeš", izjavio je Massimo.

Ovako su izgledale najteže godine karijere pjevača Massima Savića. Bilo je to krajem devedestih, a neisplata honorara za njega je u to doba bila potpuno uobičajena pojava.

"Moj je život privilegiran, ja sam si ga takvim učinio i jako sam se dugo mučio da dođem do toga, ali isto tako znam da je jednostavno nemoguće živjeti s 5 tisuća kuna mjesečno, pogotovo kad imaš obitelj, to je nemoguće, tjeraš ljude u dužnička ropstva", izjavio je Massimo.

S dužničkim ropstvom koje nas, kako kaže, okružuje, pjevač se teško nosi.

"Čini mi se da se Domovinski rat dogodio kako bi određena grupa prosperirala i baš ih briga za te druge ljude. Ja sam vam više za jednakost u raspodjeli i ne volim vidjeti kada ljude izbacuju iz domova zbog telefonskog duga od tisuću i pol kuna, ja mislim da se to ne bi smjelo događati", zaključio je.

Pogodilo je pjevača i nedavno zatvaranje Kina Europa pa je i videospot za svoju novu pjesmu snimio u prostoru ovog kultnog kina neposredno prije toga. I to nije jedini društveni problem koji ga muči, podržao je tako i štrajk medicinskih sestara.

Nedavno sam imao jednu situaciju gdje sam morao često biti u bolnici i to je jedan jako, jako težak posao. To nisu cure koje šeću po katovima, trče od sobe do sobe, tu ima poslova da vam se stvarno život okrene neopako i kako ih neću podržati", zaključio je Massimo.

A podržat će mnogi i Massima na koncertima povodom 15. godišnjice albuma "Vještina", koji ga je 2004. godine vratio u vrh hrvatske pop-rock glazbe. Bit će to serija koncerata nazvana "Vještina Boutique" u najljepšim malim dvoranama kontinentalne Hrvatske.

"Teško je raditi koncerte u malim prostorima zato što imaš 350 ljudi koji mogu ući u teatar, a njih 800 želi besplatne karte", objasnio je.

9. studenog u Karlovcu, a nakon toga u Čakovcu, Slavonskom Brodu, Osijeku te tri dana u zagrebačkom kazalištu Gavella, Massimo će demonstirati publici svoju "vještinu muziciranja", a karta više, besplatna ili plaćena, sigurno će se tražiti.

"Kod nas se ljudi ljute ako ne dobiju karte na poklon, rijetko tko razmisli i kaže - pa ipak time podržavam tog umjetnika, od toga se živi. Ne uđeš u samoposlugu, uzmeš čokoladu i ne kažeš gratis", objašnjava Massimo.

No gratis je dobra atmosfera na svakom njegovu koncertu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.