Jasno je da je @marko_braic favorit večeras u @tlzphr 💪 👏 Hvala mu za poštovanje i trud uložen u izvedbu. Studiozno se tu analizirao i svaki pokret i zamah lepezom... 🎶 🕺 A što reći za predivne komplimente, za svaku lijepu riječ koju je uputio i on, ali i voditelji i žiri. Gospodin Navojec posebno. Puno to znači. Veliko hvala dragi ljudi. 😀 @novatv_ @dnevnikhr ▪️ #muzikajemojzivotimojaistina #razlogdabudemtu #MassimoSavic