Mary-Kate Olsen i Olivier skupa su od 2012., a vjenčali su se 2015. na intimnoj ceremoniji na Manhattanu.

Mary-Kate Olsen (33) podnijela je zahtjev za razvod od svog 17 godina starijeg muža Oliviera Sarkozyja, tvrdi TMZ.

Bivša dječja zvijezda i modna dizajnerica udala se za francuskog bankara prije pet godina, a čini se da je njihov odnos u totalnom rasulu jer ona traži hitnu rastavu. Mary-Kate je predala papire za brakorazvodnu parnicu na sudu u New Yorku 17. travnja, no rekli su joj da se postupak neće pokretati dok traje pandemija koronavirusa.

Modna dizajnerica već neko vrijeme ne živi s bratom bivšeg francuskog predsjednika i želi što prije okončati svaku povezanost s njim. No vlastima njezin razvod trenutačno nije nimalo prioritetan jer je samo u New Yorku od koronavirusa preminulo više od 21.000 ljudi.

Mary-Kate i Olivier su počeli vezu 2012., a čini se da će ju završiti na ružan način. Kako piše TMZ, njegovi odvjetnici dali su Olsen rok do 18. svibnja da makne svoje stvari iz muževa stana u New Yorku. Ona je rekla prijateljima da ju Sarkozy nasilu izbacuje jer je prekinuo njihov najam bez njezina znanja. Molila je Oliviera da joj da vremena do 30. svibnja, no on joj nije odgovorio.

Mary-Kate je objasnila da ne može odnijeti svoje stvari do nadolazećeg ponedjeljka zbog sigurnosnih mjera o karanteni. Dizajnerica smatra da svoju imovinu može zaštititi jedino ako podnese papire za razvod. To bi automatski pokrenulo naredbu suda da se ne smije rješavati njezinih stvari.

Par se vjenčao 2015. na intimnoj ceremoniji na Manhattanu i nema zajedničke djece. Olsen traži da se primijeni njezin predbračni ugovor sa Sarkozyjem kako bi zaštitila svoju imovinu od 500 milijuna dolara koju dijeli sa sestrom, blizankom Ashley, s kojom je pokrenula modnu liniju, ali i proslavila se kao dijete.

One su 2007. bile 11. na listi najbogatijih žena u showbiznisu. Zajedno su se proslavile u seriji "Puna kuća" 1987. naizmjence igrajući slatkicu Michelle Tanner.

Vrijednost Olivierove imovine procjenjuje se na 60 milijuna dolara.

Mary-Kate je svojedobno rekla koliko je sretna s francuskim bankarom. “Sve nam nekako prirodno i lako ide. Imam muža, pomajka sam njegovoj djeci i uživamo“, istaknula je.