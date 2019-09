Ove su slatkice bile najveće teen zvijezde, a danas Mary-Kate i Ashley Olsen imaju 33 godine.

Mary-Kate i Ashley Olsen nekada su bile velike teen zvijezde.

Preciznije, ove plavokose slatkice bile su najveće teen zvijezde na planetu, a danas blizanke imaju 33 godine, jedna je sretno udana, a druga je u sretnoj vezi.

Nakon što su odrasle, cure su počele pušiti, piti i okorjelo tulumariti, a neko vrijeme i eksperimentirati s drogama, što je itekako utjecalo na njihov rang u Hollywoodu, ali i na fizički izgled.

Danas cure izgledaju starije nego što jesu, što je posebno vidljivo onda kada ih paparazzi snime u prirodnim izdanjima, a to je svugdje osim na službenim događanjima.

Sestre su nedavno viđene na večeri na Manhattanu, a paparazzi su uspjeli snimiti zaslon mobitela jedne od njih, Mary-Kate, na kojoj je fotografija nje i njezina 18 godina starijeg supruga Oliviera Sarkozyja, brata bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja.

Par koji i dan danas šokira javnost u braku je od 2015. godine, dok je Ashley u sretnoj vezi s dvije godine mlađim umjetnikom Louisom Eisnerom. Ashley je prethodno hodala s 28 godina starijim Richardom Sachsom, a ta je veza također šokirala javnost.

Sestre blizanke u prošlosti su često bile napadane zbog anoreksičnog izgleda, no sada je u središte pozornosti stiglo to da izgledaju starije nego što jesu, a kako smo već istaknuli, javnost to pripisuje burnom načinu života.

U našoj galeriji pogledajte njihovu transformaciju od slavnih tinejdžerskih dana.