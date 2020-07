Martin Kutnar može na harmonici odsvirati sve od klasične do pop glazbe.

Martin Kutnar osvojio je gledatelje u popularnom showu "Supertalent" 2017. svojim sviranjem harmonike.

Naime, mladi virtuoz može odsvirati sve od klasične do pop glazbe. Martin ima novu izvedbu koja je izazvala oduševljenje njegovih pratitelja na YouTubeu. 19-godišnjak je na harmonici izveo pjesmu "Through the Fire and Flames" od britanskog power metal sastava DragonForce.

"Najbolji svirač harmonike kojeg sam čuo", "Ovo je nevjerojatno sviranje harmonike", "Odlično sviraš, samo nastavi s radom i ostvarit ćeš sve što želiš", "Jako dobro", "Bravo", komentirali su pratitelji Martinovu izvedbu.

Inače, Martin studira na čak dva fakulteta - violončelo na Muzičkoj akademiji te na jednom zagrebačkom visokom učilištu koje mu je u planu za budućnost ponudilo da studira upravo kod njih, a ovaj svestrani mladić za budućnost ima mnogo planova.

''Ja zapravo želim mnogo toga, biti i dirigent i skladatelj i producent i sam sebi menadžer i izvođač tako da trenutno se još tražim'', rekao je Kutnar.