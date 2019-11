On ima samo 19 godina, a njegovu talentu i virtuoznosti nema kraja. Odlučili smo provjeriti što danas radi Martin Kutnar, nekadašnji natjecatelj Supertalenta. Kamo ga je sve diljem svijeta odveo njegov talent te kako uz sve obveze stigne, osim na Muzičkoj akademiji, studirati na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, otkrio je Matei Slogar.

Martin Kutnar prije dvije godine bio je natjecatelj Supertalenta. Svojim je glazbenim umijećem oduševljavao publiku, ali i žiri, a danas 19-godišnji Martin niže uspjehe, i to inozemne. Uz to što je nastupao u Berlinu na festivalu PhiHARMONIKA uz berlinske simfoničare, prije nekoliko mjeseci otputovao je i u daleki New York, gdje je nastupio na koncertu pobjednika natjecanja "Manhattan Music Competition", osvojivši nagradu u kategoriji mladih umjetnika:



''Prijave su bile preko interneta, trebalo je poslati live snimke s nekih nastupa i izabrali su mali broj, nekolicinu ljudi po svijetu: Japan, Rusija, Amerika, Španjolska tako da ja sam bio jedan Hrvat koji je imao čast nastupati na tako jednom velikom natjecanju'', priča.



Ovog su virtuoza na harmonici na njegovu Youtube kanalu zamijetili čak i svjetski poznati Dolce i Gabanna koji su poželjeli da upravo on zabavlja uzvanike na njihovu privatnom partyju:



''To je bio event privatni u Milanu, u rezidenciji njihovoj i svirao sam na tri instrumenta, svirao sam čak sat i pol, a uzvanici su bili uglavnom njihovi modeli, ali i njihovi prijatelji. To je bio malo ovako više zatvoreniji party'', kaže.



Svoje nove impresivne uratke Martin objavljuje na Youtubeu, a priznaje kako kod publike najbolje prolaze njegovi mashupovi. Najdraže mu je svirati na električnoj harmonici jer mu ona daje najveću slobodu.



''Ljudi uopće ne kuže da to harmonika sve može proizvesti jer tu ima i bubnjeva i gitara i orgulja čak, to ćete sve čuti, zapravo to sve ja live izvodim na električnoj harmonici'', objašnjava.



''Kada nastupam u Hrvatskoj onda mi je lakše dodat tu jednu za hrvatsku publiku i onda su svi oduševljeni jer znaju tu hrvatsku najbolje'', kaže.



Martin studira na čak dva fakulteta - violončelo na Muzičkoj akademiji te na jednom zagrebačkom visokom učilištu koje mu je u planu za budućnost ponudilo da studira upravo kod njih, a ovaj svestrani mladić za budućnost ima mnogo planova:



''Ja zapravo želim mnogo toga, biti i dirigent i skladatelj i producent i sam sebi menadžer i izvođač tako da trenutno se još tražim'', priznaje.



A s ovoliko talenta, samo mu je nebo granica.

