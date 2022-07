Marko Kutlić više od tri godine ljubi kolegicu Antonelu Đinđić, no ne voli odavati detalje o njihovoj vezi, ali zato nam je ispričao kako mu je pomogla oko pjesme "Budiš me" s kojom se predstavio na ovogodišnjem Splitskom festivalu,

Pjevač Marko Kutlić predstavio se na ovogodišnje Splitskom festivalu s pjesmom "Budiš me" za koju je osvojio drugu nagradu stručnog žirija.

Iako je Slavonac, u Splitu se udomaćio i ovo mu nije previ nastup na Prokurativama, a ima i dosta pjesama mediteranskog štiha.

"Volim sve hrvatske gradove, a obožavam Split, tu se osjećam stvarno kao doma svaki put kad dođem, imam tu jako puno prijatelja s kojima se baš jako volim družit. Svaki put kad dođem u ovaj grad, bilo poslovno, bilo privatno, osjećam se baš lijepo", kazao je Marko za DNEVNIK.HR.

Prvi put kad je nastupio na Splitskom festivalu s pjesmom "Samo ljubav", dobio je nagradu za debitanta godine.

"Nisam tada očekivao nikakve nagrade, a kad su me zvali bili, ja sam na rivi pio piće i zovu me hajde brzo dolazi dobio si nagradu. Ja sam se baš bio ugodno iznenadio. I evo, ove godine sam se vratio i u međuvremenu sam napisao jednu pjesmu koju je 2020. godine na Splitskom festivalu otpjevala Adriana Vidović", prisjetio se.

Marko je u stvaranju ovog singla imao pomoć odlične ekipe. Glazbu je napravio sam, a tekst je napisao zajedno s dugogodišnjim prijateljem i suradnikom Aleksandrom Čubrilom Sašom.

Aranžman i produkciju je radio Antonio David Perina, a već tradicionalno mu se pridružio i Dado Marinković iz Parnog Valjka, koji svojim sviranjem bubnja pjesmu uvijek obogati

"Ove godine sam odlučio pojačat taj nastup, inače uvijek dođem sam, a sad sam imao 10 plesačica", pohvalio se.

U pomoć mu je priskočila i djevojka, pjevačica Antonela Đinđić, koja je za pjesmu otpjevala prateće vokale uz kantautoricu Niku Turković te Teu Mudrovčić, koja je od ovog ljeta postala novi član glazbenikova bendaž, a zanimljivo je i da se u spotu za pjesmu pojavljuje Antonelina sestra.

"Ja sam ih pitao bi li htjele i one su rekle da bi", ispričao je te je dodao kako bi i on svakoj od njih pristao biti prateći vokal, a pohvalio se i kako je to već napravo na nekoliko pjesama svoje djevojke, poput "Poslije kiše" i "Nauči me ploviti".

No kada je riječ o njegovu privatnom životu, Marko ne voli puno odavati.

"Podržavamo jedno drugog", kratko je prokomentirao vezu s Antonelom, koju oboje uspješno čuvaju od javnosti više od tri godine.

"Jednostavno bih volio da te neke stvari ostanu privatne, da imamo svoj komadić svemira i mislim da nam u tome ide", zaključio je Marko.