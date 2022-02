Neobične modne kombinacije postale su zaštitni znak mlade pjevačice Nele Đinđić. A i kad je glazba u pitanju, trudi se stvarati moderan pop zvuk. Glazba je glavna tema i u domu Nele i njezina dečka, pjevača Marka Kutlića. Kako je biti u vezi s kolegom glazbenikom, razmišljaju li o vjenčanju te kako se nosi s kritikama na račun svojih modnih odabira, otkrila je samo za In magazin.

"Problem" – ime je to nove pjesme mlade pjevačice Nele Đinđić.

''Sjećam se da sam sjedila na kauču i da mi je samo došlo nisi ništa kriv...tu je stalo pa je nakon par dana došao nastavak refrena'', započela je Nela.

Moderan pop zvuk s funky ritmom - to je najbolji opis ove pjesme koju je sama napisala, a prvo ju je čuo njezin dečko, pjevač Marko Kutlić.

''Ako mi on kaže da je nešto dobro, a on uvijek ako je dobro kaže da je dobro, on previše ne filozofira njegovo mišljenje mi je tu najbitnije, onda mišljenje moja najbolje prijateljice pa pustim to roditeljima'', kaže Nela.

Biti u vezi s kolegom glazbenikom ima mnogo prednosti.

''Lijepo je živjeti s njim, lijepo je živjeti s nekim tko te razumije u tom pogledu i tko zna što znači ići na koncerte, imati tremu svi ti osjećaji koje ja imam proživljava i on tako da se ja po tome pitanju razmijemo'', dodala je.

Nela i Marko zajedno su tri godine, ali o idućem koraku u vezi još ne razmišljaju.

''Za sad nemamo ništa u planu, rekli smo možemo biti cura i dečko dok ne budemo baka i deda, nije da se negdje žurimo'', kaže.

Ova dvadestšestogišnjakinja imala je plan postati inženjerka geologije, ali zbog glazbe je odustala od fakulteta.

''Ovo je možda neka izjava koja se mojim roditeljima neće svidjeti ali danas sam se taman ispisala s fakulteta, mislim oni to već znaju, ali jako dugo me mučilo što ću s tim'', iskreno je rekla.

Nela je na pozornici potpuno slobodna, a privatno:

''Privatno sam dosta mirna, ne pričam previše, a na pozornici je neka druga strana'', kaže.

I kad je moda u pitanju, na pozornici si daje oduška, zato je katkad na meti negativnih komentara.

''Ima jedna osoba koja to jako voli raditi, u početku me to malo znalo povrijediti, ako razmislim o tome da sam se osjećala lijepo, da sam u tome trenu bila najljepša verzija sebe komentari negativni nisu bitni'', smatra.

Hrabra modna izdanja postala su joj zaštitni znak, a svaku kombinaciju mora odobriti njezin modni tim.

''Nikad ne bih odjenula minjak, neki duboki, duboki dekolte'', kaže Nela.

Nela ima zarazan osmijeh i energiju s kojom bez problema može osvojiti svaku pozornicu.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina!

