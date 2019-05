View this post on Instagram

DOKTOR TANGA - Tako je sinoć stručni žiri komentirao moj nastup u @plessazvijezdama 🎉🎉🎉 Hvala Vam od srca na toj tituli. Da bi se došlo do ovog lijepog epiteta "Doktor Tanga" trebalo je jako puno i predano raditi. Ja uvijek dajem 100% sebe i još malo više od toga... Rad me ne umara, naprotiv, jako me veseli. Radim puno i naporno svo ovo vrijeme, tako da sam jako ponosan na ovu titulu, ali i na činjenicu da sam uspješno otplesao već 10 emisija, izborio se skoro za svaku sljedeću... sve ovo je već više od očekivanog i više od pobjede... HVALA VAM SVIMA...💞 #proud