Počela je deseta emisija showa "Ples sa zvijezdama" u kojoj ćemo vidjeti nastupe preostalih pet parova.

Samo nas dvije emisije dijele od finala ''Plesa sa zvijezdama'', a ove nedjelje gledamo nastupe pet plesnih parova.

Samo će četiri zvijezde sa svojim plesnim partnerima nakon ovotjedne ući i u polufinalnu emisiju, dok je finale rezervirano samo za top tri najbolja plesna para. U desetoj emisiji, svaki će par plesati po dva plesa.

Prvi par koji je zaplesao na pozornici showa su Slavko Sobin i Gabriela Pilić, koji su dobili već dva puta po 40 bodova i jedan su od najmoćnijih parova sezone. Prvi ples koji su otplesali bila je romantična i emotivna rumba.

"Dojmili ste me se. Jedino bih u ovoj fazi volio vidjeti malo više prizemljenosti. Ali jednostavnost i iskrenost su najčešći put do uspjeha i to ste upravo pokazali", rekao im je Nicolas.

Dinko je primijetio kako su usvojili njegove savjete i pohvalio ih za to, a Tamara je rekla kako se između njih vidi velika kemija.

"Prva rumba je bila minimalistička, a ova je bila puno bolja. Čestitam vam", poručila im je Almira.

Nakon njih, na pozornicu izašli Sonja Kovač i Gordan Vogleš koji su otplesali razigrani i prpošni jive na pjesmu "Rock me baby" grupe Riva.

"Vrlo ste dražesni večeras. Bila je dobra energija, poboljšali ste se od prvog jivea", primijetio je Dinko kao i Almira.

"Falilo mi je više kickova u koreografiji. Ali držanje je bilo bolje", pohvalila ih je.

"Slatka pjesma i slatki jive. Ali falio mi je kontinuitet", izjavio je Nicolas.

Treći, dugonogi par u čijem smo valceru uživali, bili su Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić, na taktove pjesme

"Tebi jednostavno leži ples. Drago mi je da ste pokojnom Oliveru poklonili ples. U mom svijetu je ljestvica za tebe visoko postavljena pa pripazi na držanje malo. U svakom slučaju, lijepo", Tamara.

"Ples je bio prekrasan i ti zanosna. Očarana sam", poručila je Almira Viktoriji.

"Bilo je vrlo emotivno, uz divnu pjesmu našeg Olivera. Sviđa mi se sklad u vašem plesu. Meni ste bili divni", zaključio je Dinko.

Marko Grubnić i Ela Vuković pokazali su sklad u plesu i temperamentu. Prvi ples koji su otplesali bio je cha cha.

"Bilo je veselo i dinamično. Apsolutno si prisutan u momentu, uvijek uz svoju partnericu. Ali nisam vidjela dovoljno bokova, a ti to možeš. No vrlo sam zadovoljna", zaključila je Almira.

Nicolas se složio s Almirom u kritici bokova i zaključio kako je salsa bila bolja.

"Pametan si i vidim da ne ljubiš bas cha cha. Zapravo si polivalentan. Svaka čast", poručila im je Tamara.



Nakon izvedbe čarobne rumbe Ivana Šarića i Paule Jeričević studio se orio od glasnih ovacija njihovih navijača.

"Ivane, tvoja vještina vođenja je fenomenalna. Bio si tako pažljiv. Imate kvalitetu koju imaju samo vrhunski plesači. Mislim da će se godinama pričati o Šariću", zaključio je Nicolas.

"Bilo mi je lijepo vidjeti temperament koji ste uskladili. Najbolja rumba večeras", čestitao im je nastupu Dinko.

Tamara bi voljela angažirati Ivana u Hrvatskom plesnom savezu i time potvrdila koliko joj se svidio njegov talent kojim je oduševljena.

"Razmišljam intenzivno o tebi ali htjela bih to podijeliti sa svima. Razmišljam u smislu što je to što imaš, a puno toga nemaš. Rekli smo nogice ko perajice, rukice ko lopatice ali prisutnost i izvedba fenomenalna. Ti sve svoje mane pretvoriš u vrline. Da mogu, dala bih ti 20, ali nažalost ne mogu", izjavila je Almira.

Iza Sonje Kovač i Gordana Vogleša još je jedna pobjeda u plesnom dvoboju, no odmora nisu imali jer ih već ove nedjelje čekaju i jive i valcer. Ususret novoj emisiji Ivan Šarić i Paula Jeričević uvježbavaju quickstep i rumbu, dok će Marko Grubnić i Ela Vuković ovaj put pokazati svoje umijeće u stilovima: cha cha cha i tango.

Slavko Sobin i Gabriela Pilić plesat će rumbu i tango, a Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić pokazat će je li tjedan dana dovoljno za usavršiti korake i koreografiju iz jazz dancea i valcera.

Predivni kostimi, raskošna scenografija i ples najboljih top pet plesnih parova popularnog showa Nove TV na neke od najpoznatijih glazbenih hitova, i ove nedjelje očekuje nas u najgledanijem zabavnom showu ''Plesu sa zvijezdama''!

