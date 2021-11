Stilist Marko Grubnić pohvalio se u kakvoj je kombinaciji krenuo u izlazak, a brojne pratiteljice oduševljene su hlačama koje je imao na sebi.

Marko Grubnić objavio je nekoliko forogtafija na Instagramu kojima se pohvalio da je krenuo u noćni provod, a pokazao je i kakvu je modnu kombinaciju odabrao za izlazak. Na sebi je imao sako, hlače ukrašene svjetlucavim detaljima i natikače, a brojnim njegovim pratiteljicama upravo su hlače najviše zapele za oko.

"Izbrisat ću te s Instagrama ako mi ne posudiš te hlače", "Predivno, otkačeno, nešto posebno", "Kakve hlače", "Hlače su ti ludilo", "Wow", "Izgledaš savršeno", samo su neki od komentara koje je dobio.

Grubnić nerijetko objavljuje detalje iz privatnog i poslovnog života, a nedavno je otkrio tajnu tajnu koju je čuvao skoro godinu dana. Reakcije njegovih pratitelja su redom samo pozitivne.

"Upoznao sam predivne ljude čije su me priče i sudbine dirnule duboko, kao što će siguran sam, dotaknuti i gledatelje Nove TV. Veselim se svakom novom kandidatu kojeg ću upoznati i voditi ga kroz transformaciju života. Gledajte nas svakoga dana (od ponedjeljka do petka) u In Magazinu na Novoj TV u Ekstremnom Makeover-u... Krećemo u ponedjeljak 4. listopada", najavio je bio Marko između ostalog uz svoje fotografije iza kulisa emisije.

Modni stilist inače je najbolji prijatelj pjevačice Maje Šuput, koja sjedi u žiriju showa "Supertalent". Prije nekoliko dana je njezina kolegica iz žirija, Martina Tomčić, na svom Instagramu pokazala kako ju je uredio i snimio Marko Grubnić, a obožavatelji su je odmah zasuli komplimentima. Osim Maje i Martine, u žiriju "Supertalenta" su Janko Popović Volarić i Davor Bilman. "Supertalent" možete pratiti svake nedjelje navečer u programu Nove TV.

