Marko Cindrić doživio je nezgodu na Sljemenu zbog čega su članovi njegove obitelji morali u pomoć pozvati HGSS.

Naš kazališni i televizijski glumac Marko Cindrić doživio je nezgodu na sljemenskom ledu te je morao zatražiti i pomoć HGSS-a, a detalje je otkrio na svom profilu na Instagramu.

"Cindra Immobile. Hvala mojoj ženi i šogorici što su me skupili s leda Hvala HGSS Hrvatska i HGSS Zagreb što su me brzo skrpali i na gospodski način upakirali za bolnicu. Hvala Pinekovom djedu i baki na brizi i prijevozu do traume te predivnom i koncentriranom radu ljudi u traumi u Draškovićevoj. MoSa BavLju. Hvala Bogu nisam niš slomio, ali da sam se dobro spi*** jesam", napisao je Marko uz fotografiju iz bolnice i otkrio da mu se nezgoda dogodila na Sljemenu.

"Sretno s oporavkom i povratkom u brda", poželjeli su mu iz HGSS-a, a u komentarima je dobio i niz drugih lijepih želja za brzi oporavak.

"Brz oporavak", "Drži se", "Pusa buraz", Uh... Brzi oporavak ti želim", "Brzo se oporavi i vrati u formu!!!!", "Gradski izdrži", poručili su mu pratitelji u komentarima.

Marka je domaća publika imala priliku pratiti i u popularnoj seriji "Konak kod Hilmije" u kojoj je utjelovio satnika Krešimira.

Marka je za ulogu Krešimira, redatelju i scenaristu serije Elmiru Jukiću i Feđi Isoviću, preporučio i nahvalio njegov kolega Tarik Filipović.

Nakon što je pročitao scenarij ''Konak kod Hilmije'', Marko je odmah prihvatio ulogu jer brza improvizacija, smišljanje, kako on kaže fora i humor je nešto u čemu ovaj glumac najviše uživa.

''Nitko mi nikad nije ponudio takvu ulogu'', izjavio je tada Marko u intervjuu za In Magazin.

