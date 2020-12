Marko Braić otkrio je na putem društvenih mrežam kako se osjećao kao Rag and Bone Man u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

Nakon nastupa u showu "Tvoje lice zvuči poznato", kao Rag and Bone Man, kojim je jednostavno rečeno sve uspio očarati i to zahvaljujući iznimnim vokalnim sposobnostima, glumac Marko Braić se o istom oglasio na Instagramu i priznao kako se osjećao na pozornici.

"Slobodno ću reći da sam jedva čekao izlazak ove emisije na male ekrane. Zanimljivo je tako gledati sve iz početka onda kada ti je konačni ishod poznat. Šutiš dok gledaš ljude kako se lože. Zna biti jako zabavno. Dugo sam šutio, ništa ne kometirajući znajući tako da će doći vrijeme i ovakvim emisijama. Vaše reakcije znaju biti stvarno super i hvala vam na svakom pozitivnom komentaru! U 13. emisiji sam evo konačno imao prilike zapjevati. Ne samo imitirati već i ubaciti svoju dušu u riječi pjesme. Od samog sam početka nekako vjerovao da to mogu i sve sam se pitao kada će biti prilike i uz što? Kada je za to došlo vrijeme, nije me zanimalo ništa što me u tom trenutku okruživalo, htio sam samo pjevati. Nadam se da ste uživali. Eto 4. pobjeda je tu i hvala žiriju i kolegama na tom. Ostale su još samo 3 emisije do kraja. Kada su mi rekli Prosinac mislio sam da će trajati. Što reći osim da vrijeme leti. Vi ostanite još malo uz nas jer vas očekuje pravi show. Vjerujem da ćete kao i do sad jako uživati", napisao je Marko uz snimku nastupa kojem se ljudi ne mogu prestati diviti.

"Divoto jedna, božanstven si", "Top, top", "Podigli ste show na toliku razinu kvalitete ne samo svojim talentom već i energijom kojom zračite kao ekipa! Ali ova transformacija... Nemam riječi, svjetski si čovjek", "Nemam riječi, stvarno si veliki talent. Ovo je bilo za naježiti se. Hvala ti", "Nakon ovog nema što drugo nego da napraviš svoj album. Obožavatelje već imaš.. Samo ti trebaju dobre, kvalitetne pjesme", "Marko ti si vrh nema ti ravnog i zaslužena pobjeda kao i svaki put do sada", "Ti si Marko kralj, talenat, presimpatičan i drag dečko... Samo nebo neka ti je granica", Odličan!! Evo ježim se gledajući. Ti si jednostavno rođen za ovakve stvari, sjećam se još predstava iz škole i uvijek se tvoj talent posebno isticao, drago mi je da te sada gledamo na malim ekranima i bravo za sve što si postigao", samo su neke od stotine komentara i poruka divljenja dobio nakon nastupa.