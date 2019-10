Marko Antolković sve je osvojio prekrasnim glasom u showu "Supertalent" u kojem je dobio zlatni gumb.

Mladi pjevač Marko Antolković iz Lonjice, malenog mjesta pored Vrbovca, prvi je dobitnik zlatnog gumba u novoj sezoni showa "Supertalent" koji je svojom izvedbom oduševio žiri, naročito Martinu Tomčić, publiku u studiju, ali i gledatelje pred malim ekranima.

No posebno iznenađenje doživjeli su Markovi ukućani, koji nisu imali pojma o njegovoj prijavi u show i sudjelovanju na audiciji.

"To je trebalo biti za njih iznenađenje, ali nakon najava i reklama emisije počeli su ih zvati neki prijatelji i postavljati im pitanja jesu li me vidjeli. Mama nije imala pojma, bila je zbunjena i nije vjerovala, tata također. No uvjerio sam ih kako su me vidjeli u publici, no na kraju su ostali u totalnoj nevjerici, emocije su bile pomiješane, nisu znali bi li se ljutili jer im nisam ništa rekao ili bi bili sretni. Nisu znali kako bi reagirali, no nakon zlatnog gumba uslijedilo je vrištanje i to je bilo to", ispričao nam je Marko.

Preko noći Marku je popularnost porasla munjevitom brzinom i javili su mu se brojni ljudi koje zna i ne zna.

"Javilo mi se sigurno 500 ljudi koje poznajem, od srednje škole, sa zborova, s nastupa, odasvud. Rekli su mi da ne mogu vjerovati, poželjeli mi puno sreće. Javila mi se i hrpa ljudi koje ne znam, na Instagramu me zapratilo dosta ljudi, dobio sam hrpu zahtjeva na Facebooku", otkrio nam je.

Nakon svega Marko je pod velikim dojmom i još uvijek nije potpuno svjestan svih pozitivnih reakcija koje je dobio i uspjeha koji je ostvario.

"Uzbuđen sam jako, sve mi je to toliko novo i zanimljivo. Zaspao sam u 3 i probudio se u 7 i ne znam ni sam koliko sam komentara dobio. Inače, puno ljudi prati moj rad, vodim 4 zbora, pjevao sam u Vrbovcu, Križevcima i upoznao sam puno ljudi. Dojmovi su uvijek bili pozitivni, ali sad je to bilo tri puta više nego inače. Svi koji me znaju jako su pozitivno iznenađeni", rekao nam je Marko.

