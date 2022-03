Mario Petreković i njegova partnerica Aleksandra Kramberger prošetali su zagrebačkom špicom, a ona je pokazala i trudnički trbuščić.

Komičar i voditelj Mario Petreković i Aleksandra Kramberger vikend su iskoristili za ležernju šetnju, a budno oko fotografa uhvatilo ih je u centru Zagreba. U šetnji su bili sa svojim psom, a Aleksandra je pokazala i trudnički trbuščić. Na pažnju fotografa nisu se obazirali, a sretni par zagrljeno je prošao zagrebačkom špicom.

Petreković je prije nekoliko tjedana u razgovoru za In Magazin otkrio da čeka drugo dijete sa svojom djevojkom Aleksandrom, što je par uspješno skrivao sve do kraja siječnja ove godine. "I drugo je na putu, još putuje, logičan slijed. Uvijek kažeš stat ću, pa neću, ne znam što će biti, ali u mojoj obitelji brat i ja. Nekako mi je to logičan slijed, ne može dijete bit samo, treba imat bracu i seku", zaključio je Mario.

A vijest o skorom dolasku brata ili sestre ipak je odlučio ne podijeliti s malenom Marlom.

"Neću joj govorit, pričali smo daj nešto bih ti rekao sjedni se. Prvo je sjela i onda sam razmislio i rekao - kak si ti, si ti ok? I rekla je da, no onda sam ipak odlučio da joj ne budem rekao, treba ju iznenadit", otkrio je za In Magazin.

Pobjednik jedne od sezona popularnog televizijskog showa Tvoje lice zvuči poznato s Aleksandrom je u vezi četiri godine, a kći Marla prava je zvijezda na njegovim društvenim mrežama.

