Mario Mlinarić voditelj je nove sezone Survivora koji se vraća na male ekrane, a za DNEVNIK.HR je podijelio svoje uzbuđenje uoči odlaska u Dominikansku Republiku gdje će se snimati show.

Poznati show Survivor uskoro se vraća na Novu TV, a kroz izazove u Dominikanskoj Republici kandidate će voditi Mario Mlinarić.

Kondicijski trener i magistar kineziologije uzbuđenje zbog sudjelovanja u showu ne krije.

"Survivor je jedan najuspješnijih i najgledanijih televizijskih formata u svijetu te dobitnik brojnih nagrada, a standardi i kriteriji produkcije su na najvišem nivou. Naravno da sam sretan i ponosan što je voditeljska funkcija u Dominikanskoj Republici dodijeljena upravo meni i potrudit ću se opravdati to povjerenje", kazao je Mario za DNEVNIK.HR.

"Tematika showa vrlo usko povezana je s mojim načinom života, hobijima, sportom, prirodom. Postoji velika poveznica i s mojim trenerskim poslom gdje psihička i fizička izdržljivost igra krucijalnu ulogu za uspjeh sportaša no ovaj puta u borbi i s ciljem za preživljavanje. Raduju me svi timski i individualni izazovi natjecatelja i sve nepredvidive i uzbudljive situacije koje nas očekuju u Survivoru", ističe.

Otkrio nam je i kako se pripremao za ulogu voditelja i ima li, unatoč iskustvu, još uvijek tremu.

"Koliko god to bila najzanimljivija, ujedno je i najkompleksnija voditeljska funkcija. Ne radi se o standardnoj voditeljskoj funkciji s pripremljenim tekstom i scenarijem, već zahtjeva instinktivno prilagođavanje nepoznatim i neočekivanim novonastalim situacijama na terenu koje će se mijenjati iz minute u minutu. Dakle, nema tu mogućnosti pripreme. Neizvjesnost situacije u nepoznatoj divljini sama po sebi donosi tremu, ali i adrenalin kojega sigurno neće faliti", priznaje Mlinarić koji bi, s obzirom na njegove interese i stil života bio i sjajan natjecatelj u showu.

"Svakoj osobi koja je ovisnik o adrenalinu, avanturi i izazovima ovaj show privlači pažnju, pa tako i meni. Odvažni kandidati kreću u avanturu života, a samo oni koji su spremni nadmašiti sebe osigurat će svoj opstanak i u konačnici pobijediti. Uloga natjecatelja zaista ne može biti zanimljivija no uloga voditelja u Survivoru ipak mi je izazovnija", naglašava.

Zanimalo nas je što misli da je potrebno za pobjedu u ovakvom showu.

"Nema pravila. Mislim da će individualni igrači imati manje šanse. Osim psihičke i fizičke izdržljivosti i snalažljivosti, timski duh i fair-play igraju jako važnu ulogu. Previše je faktora uključeno u showu. Glavni ključ za pobjedu jednostavno ne možemo definirati", smatra Mlinarić.

Mario se već natjecao u showu "Farma" u kojem je i pobijedio, a zatim se u sezoni "Farma: More i maslina" vratio i u ulozi voditelja.

"Bilo je to za mene jedno sasvim novo i zanimljivo iskustvo. Na neki način sam još bolje upoznao sebe. Vođenje farme predstavljalo je pak drugačiji izazov, ali opet poseban na svoj način jer sam se mogao vrlo dobro poistovjetiti s natjecateljima", prisjetio se.



Nositelj je i Guinessova rekorda, a ispričao nam je kako se za to pripremao.

"Moji Guinnessovi rekordi vezani su uz moj mladenački period života u kojem sam testirao granice svoje fizičke izdržljivosti. Pripreme za te rekorde bile su opasne i rizične. Trenirao sam i noću i danju, a bez moje vjere u uspjeh konačni rezultat ne bi bio ostvariv", govori Mlinarić.

S obzirom na to da sudjeluje u brojnim akcijama promicanja zdravog načina života i borbe protiv pretilosti, zanimalo nas je što misli o zdravim navikama Hrvata.

"To je jedna vrlo kompleksna i opsežna tema. Hrvatska je na samom vrhu što se tiče problema pretilosti. Posebno je teško gledati sve veći broj pretile djece. Vjerujem da se spajanjem puno malih karika može pomoći u rješavanju problema, počevši od roditelja, profesora, sportskih trenera… Bitan je cjelokupni lanac, a za to je potrebna kompletna promjena u stavovima, razmišljanjima, školskim programima... No pozitivan sam i zaista vjerujem da će malo po malo zdrav život ipak postati navika. Moja misija je osvijestiti javnosti i utjecati na mlade u smjeru prihvaćanja zdravih navika, a pomak i rezultati su vidljivi već u sklopu mnogih MM Trening projekata", ističe Mario.

A koje su njegove svakodnevne zdrave navike i ima li možda nekih poroka?

"Moj prosječan dan pun je obaveza kao i kod svakog drugog roditelja. Uz dnevne poslovne obaveze dan mi je ispunjen dječjim sportskim i ostalim izvanškolskim aktivnostima. Dan mi ne prođe bez treninga, pa makar desetominutnog. Alkohol i cigareta nikada mi nisu bili primamljivi. Vodim računa o zdravoj prehrani no u širokom luku ništa ne izbjegavam", govori i dodaje kako je fokusiran na zdrave navike kojih se nastoji držati.

Javnost je Maria prvo upoznala kao glumca, no iz glume se povukao, a čini se da joj se ne namjerava ni vratiti.

"Gluma je jedna lijepa profesija no moja struka ipak je kineziologija. Trening i fizička priprema sportaša oduvijek je bila moja ljubav i svakako sam tu puno bolji nego u glumi", smatra Mlinarić.

Druge skrivene talente, kaže, još nije ni sam otkrio jer o tome ni ne razmišlja.

"Trenutačno sam fokusiran na vrlo izazovni projekt koji je preda mnom", ističe.

Zbog uloge voditelja u Survivoru morat će neko vrijeme biti odvojen obitelji i ne krije da će mu to će mu teško pasti no nešto ga ipak tješi.

"Na svu sreću živimo u doba moderne tehnologije, tako da ću svakodnevno moći biti uključen u sve obiteljske, sportske, školske, privatne i poslovne situacije. Svjestan sam da video poziv ne može zamijeniti mnoge neprocjenjive trenutke no ovo je dio posla, koji sam uz podršku svoje obitelji spreman prihvatiti", govori.



Kako inače provodite slobodno vrijeme sa suprugom i djecom? Je li uvijek aktivno ili se i vi nekad opustite uz televizor i grickalice?

"Kod nas je uvijek aktivno. Volimo provoditi vrijeme u prirodi, putovati i baviti se sportom. Dobar obiteljski film uz grickalice svih oblika (zdravih i manje zdravih) vikendima je neizostavan", priča nam Mario koji je već puno puta isticao da njegova djeca od malih nogu pokazuju interes za sportom, pa je za kraj dao i nekoliko savjet drugim roditeljima.

"Dijete treba upoznati sa sportom i zdravim načinom života, a ono će već samo odlučiti i pokazati za koji sport ima najviše afiniteta i interesa. Bitno je biti podrška djetetu, ne forsirati ništa, ali odabrati stručnog i kvalitetnog trenera koji će utjecati pozitivno i dodatno motivirati dijete", poručuje Mlinarić.

