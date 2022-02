Jedan od najuspješnijih svjetskih televizijskih formata Survivor, koji već više od dva desetljeća niže izvanredne rezultate i zabavlja gledatelje diljem svijeta uskoro ćemo pratiti i na Novoj TV. Kandidati će se uputiti u avanturu života, odreći će se blagodati modernog života i testirati svoje granice izdržljivosti, a kroz to će ih voditi Mario Mlinarić. Što očekuje od nove uloge u kojoj se našao podijelio je s ekipom In magazina!

Egzotična i prekrasna Dominikanska Republika uskoro će postati mjesto prave borbe - one za preživljavanjem. Poznati show Survivor se vraća, a kroz izazove plemena kandidate će voditi Mario Mlinarić.



''Pa ne znam da li općenito možeš reći u životu da si spreman, ali možeš dati sve od sebe. Ovo je za mene, prvi put da se nalazim u segmentu voditelja, ali to nije zapravo voditeljski dio u smislu da najavim određeni dio, nego ovo je izazov, sama riječ govori Survivor, njihovo preživljavanje tamo, njihova borba. Ovo nije zezancija, znači da se mi razumijemo, to nije da oni odlaze tamo i imaju određene benefite, ne dobiješ ništa'', priča Mario.

Neki od zadataka s kojima će se svakodnevno suočavati bit će pribavljanje vode i hrane za svoje oskudne obroke te stvaranje vlastitog skloništa. Kandidati će se morati odreći svake udobnosti.



''Ja sam osoba koja voli biti na setu. I vjerujem da ću tamo provoditi užasno puno vremena, ali želim upoznati njih, želim biti dio njih, želim jednostavno gledaocima prenijeti tu kompletnu situaciju što oni rade. A što se tiče situacije koja će meni faliti, to je moja obitelj, ja sam osoba koja stvarno živi skromno i jednostavno. Obitelj mi je broj jedan i bez njih ću teško izdržati, ali sva sreća postoji Skype'', kaže.

Izloženi surovim uvjetima na nepoznatom terenu, s minimalnim sredstvima za život, kandidati će nastojati nadmudriti, nadigrati i nadmašiti jedni druge kako bi izbjegli eliminaciju, a ključni faktori za uspjeh su motivacija, snaga i izdržljivost.

''Tamo će trenirati svakodnevno. Iz razloga jer će morati proizvoditi i raditi određene stvari. Prehrana, mislim da će izlaziti iz ne jedne zone komoditeta, tamo nema zone komoditeta, tamo je situacija, preživi, snađi se'', priča Mario.

I on je prošao slično iskustvo u reality showu Farmi, iz koje je izašao kao pobjednik.



''Ne postoji magični štapić, jednostavno ne postoji čarobna formula koja će ti dati da dođeš do samog cilja. Mislim da je to situacija u kojoj oni ulaze unutra svjesno i znaju da osim fizičkog dijela, psihički dio je strašno važan. Osim situacije gdje se prvi put dolaziš na teren.... tako da nema smjernica, osim upornosti i ustrajnosti jednostavno vjeruješ u sebe. Neće im nimalo biti jednostavno ali savjet je, budi uporan, budi ustrajan'', kaže.

I ovaj magistar kineziologije ljubitelj je adrenalina. U brojne uspjehe ubrojio je i tri Guinessova rekorda.

''Ja mogu reći da sam ovisan o adrenalinu i moja situacija Guinessova rekorda, nije bila da nekom nešto dokažem, nego da vidim do kud seže granica ljudske izdržljivosti. Nema je. Sve zavisi koliko si posložiš u glavi, toliko ćeš jednostavno ići'', kaže.



''Najveći vrhunac općenito mi je što imam svoju obitelj, što sam postao roditelj. To je meni ono svemir. A ovo su stavke koje u mom avanturističkom dijelu, mom adrenalinskom dijelu te onako malo vrate u tračnice. S obzirom da imam tri Guinessova rekorda, gdje sam abnormalno trenirao i testirao granice ljudske izdržljivosti. Ovo je još jedna kvačica u životu. Probao sam, bio sam'', zaključio je!

Pripremite se za veliko televizijsko uzbuđenje. Tko će odnijeti pobjedu u borbi za preživljavanje, pratite uskoro u Survivoru na Novoj TV!

