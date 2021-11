Marinko Rokvić ispraćen je u krugu obitelji i prijatelja na posljednji počinak na groblju u Beogradu.

Pjevač narodne glazbe Marinko Rokvić ispraćen je na Novom bežanijskom groblju u Beogradu na posljednji počinak, gdje su se od njega došli oprostiti brojni kolege, prijatelje i članovi obitelji, a pojavio se i srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

Među ožalošćenima bili su i Ana Bekuta, Jelena Karleuša, Dejan Matić, Mitar Mirić i mnogi drugi glazbenici koji nisu krili tugu na licima. Njegovi sinovi Nikola i Marinko posvetili su mu dirljivi govor, a zajedno su otpjevali i pjesmu Šabana Šaulića "Tamo kod najdaljih brda", prenosi Dnevni avaz.

"Odlazak, što to uopće znači za čovjeka? Je li to kraj, oproštaj ili novi početak? Za našu obitelj to je bio trenutak potpune ljubavi, iskrenih emocija koje nemaju granica, trenutaka koji su bili prozor k vječnosti, pomiješane s ljudskim tugama i boli. Marine moj, znao si sve. Da ne pričam o tvom znanju i vještini pjevanja. Od kada si nas fizički napustio, tek sam sada shvatio kakav si bio pjevač" rekao je Nikola na rubu suza.

Marinko Rokvić preminuo je u 68. godini nedugo nakon što se doznalo da je u teškom zdravstvenom stanju i da mu je dijagnosticiran rak gušterače, a iza sebe je osim sinova ostavio i suprugu Slavicu.