Komičarka Marina Orsag jedna je od natjecatelja popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato" koji se ove nedjelje vraća na male ekrane nakon stanke zbog pandemije koronavirusa, a u intervjuu nam je otkrila najdraže momente sa snimanja te se osvrnula i na svoj Comedy Club.

Između ostalih slavnih lica, Marina je dosad imitirala i divu Cher, a komentirala je koliko je to zapravo bilo teško. "Cher ima specifičnu boju i ton glasa i ako uspiješ barem malo to pogoditi već si na pola puta. Također treba skinuti i pokrete koji to zapravo nisu i određene vokalne modulacije, tako da je bilo poprilično zahtjevno, međutim najgore je bilo pjevati u onom staklenom kavezu jer sve zvuči drugačije i čudno odzvanja", rekla je Orsag te je komentirala kako bi od muških likova voljela probati utjeloviti Shaggyja i Davida Haselhoffa jer smatra da bi to bilo jako zabavno. Prisjetila se i najdraže anegdote sa dosadašnjih snimanja.

"S obzirom da su prošle samo tri epizode, ne mogu baš reći još koja mi je najdraža jer sam sigurna da će ih biti još puno dragih, ali evo do sada mi je najdraže bilo kada sam iznenadila sve jednodijelnim pidžamama u liku jednoroga i svi smo ih obukli za upjevavanje i generalne probe", ispričala nam je komičarka. Od kolega su joj se svidjeli svi na svoj način.

"Ok, možda me Nedina Tereza rasplakala malo, Lu kao Josipa me nasmijala do suza, Lana kao Lewis isto. Fabijan kao Freddie je razvalio, Marko je do zadnjeg detalja unešen u ulogu, Siniša je Cardi B odradio kao da je sluša i u privatno vrijeme", kaže Marina.

Osvrnula se i na svoj Comedy Club za koji je od prije nekoliko mjeseci zatvoren, a kako kaže, zatvoren je do daljnjega. "Karantena, potres i općenito odnos države prema malim poduzetnicima su nas dotukli. Činjenica da nas se ne priznaje kao umjetnike nimalo nije pomogla. Tako da smo se trenutno raspršili po raznim klubovima po Zagrebu, premijera sezone u Katranu je 26. rujna, a povratak u vlastiti dom ćemo za sada odgoditi. Možda se Grad Zagreb uskoro sjeti da bi neki mini gradski prostor bio idealan za Comedy Club pa ponovo otvorimo i ponovo imamo mjesto iz kojeg svaki dan odzvanja gromoglasan smijeh, a do tada pratite nas svuda", poručila je komičarka. Osvrnula se i na to kako sve obaveze utječu na njezin privatni život.

"Zadnjih 15 godina stvaranja scene utjecale su poprilično. Sve se vrtilo oko stand up komedije, oko produkcije nastupa, vođenja kluba, itd. Ne znači to da nisam imala uopće vremena za privatne stvari, ali sigurno ne onoliko koliko sam i bih željela. Sada je ionako plan da se posvetim svojoj vlastitoj karijeri, te podizanju ženske stand up comedy scene u Hrvatskoj i šire, pa ću zasigurno imati više vremena za privatne stvari i odnose", zaključila je Orsag te je dodala kako joj je majka najveća podrška u životu. "Pa nekako do sada kroz sve što sam prošla, definitivno moja mama, kako je volimo zvati inventar i dobri duh Studija Smijeha, ali zapravo sve privatno bliske osobe su mi podrška i oslonac", rekla je Marina.

Marina Orsag će skupa s Lu Jakelić, Nedom Parmać, Sinišom Ružićem, Marijem Valentićem, Lanom Klingor, Markom Braićem i Fabijanom Pavlom Medvešekom uskoro ponovno pokušati osvojiti žiri. U žiriju showa "Tvoje lice zvuči poznato" sjede Nives Celzijus, Indira Levak, Goran Navojec i Igor Mešin, a voditeljski tandem Frano Ridjan i Maja Šuput uskoro će ponovno uveseljavati publiku svojim voditeljskim vještinama.

