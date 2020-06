Zbog situacije s koronom, ali i svih ostalih okolnosti koje su ih zadesile u zadnje vrijeme, Marina Orsag najavila je zatvaranje Comedy Cluba.

Marina Orsag objavila je kako se njezin Comedy Club privremeno zatvara, a istaknula je i koji su sve razlozi doveli do toga.

"Zbog svih krađa koje su nas zatekle tokom godina stvaranja i rasta kluba, radi korone i potresa sve je kulminiralo troškovima koje nismo u mogućnosti više podnositi sukladno činjenici da nas grad i država ne doživljavaju te nam ne omogućuju manje poreze na kulturna događanja niti nas doživljavaju kao dio kulture. Također vlasnik prostora odlučio je prodati prostor, te s promjenom vlasnika dolaze novi uvjeti odnosno prenamjena prostora. Jedan od dodatnih problema je što nisu svi komičari koji su odrastali kod nas imali istu viziju oko stvaranja scene, ulaganju u istu i stvaranja zajedništva", istaknula je Marina te nastavila.

"Ovo nije kraj Studija Smijeha, jer je Studio Smijeha, nevezano za prostor, najkvalitetniji i najpoznatiji brend stand up komedije u Hrvatskoj, te će vas i dalje nasmijavati po razno raznim kulturnim i ugostiteljskim mjestima. Ovo nije ni kraj samog Comedy Cluba, već mala logistička pauza u kojoj ćemo pokušati dobiti gradski ili državni prostor ili barem bolje uvjete za stand up comedy scenu kako bi mogli vratiti dom stand up komedije i mjesto iz kojeg svakodnevno odzvanja gromoglasan smijeh. Iako tužni zbog ove situacije, neizmjerno smo ponosni na sve što smo postigli u zadnjih devet godina rada kluba, te petnaest godina stvaranja scene. „Odgojili“ smo, ''odškolovali“ i bili odskočna daska za preko dvadeset profesionalnih stand up komičara/ki od kojih su neki pokrenuli i nove brendove u stand up komediji. Organizirali smo u prosjeku preko petsto nastupa godišnje od kojih i preko dvadeset festivala i velikih događanja. Osvojili razne nagrade i to na svjetskoj razini te ostavili veliki utisak na svjetskoj sceni zbog načina rada, količine stvaranja novih tekstova i novih prilika i nastupa za nove komičare/ke", napisala je.

"Zahvaljujemo vam što ste nas pratilli sve ove godine i uz sve nedaće omogućili da ovaj klub živi godinama. Bez vas ne bi bilo ni nas. Hvala vam za svaki smijeh, svaki aplauz, svaku kupljenu kartu, svaki share, svaku pohvalu i svu podršku što ste nam davali godinama. Hvala vam od srca. Vidimo se vrlo brzo u Shock Show Industry (Katran) kao privremenom domu dok se situacija ne promijeni. Volimo vas sve i nadamo se da ćete nas i dalje pratiti i pomoći nam što prije ostvariti uvjete za novi dom", poručila je domaća komičarka publici.