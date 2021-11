Marilyn Manson proslavio se zahvaljujući istoimenoj grupi, a slavni glazbenik početkom ove godine je optužen zbog nasilja u vezama.

Prije nekoliko dana objavljene su nominacije za nagradu Grammy, a zbog određenih izvođača koji su zaradili nominaciju digla se poprilična frka. Nekoliko mjeseci nakon što je optužen za nasilje nad nekoliko žena, Marilyn Manson je sada u utrci za zlatni kipić, a mnogi su odmah povukli pitanje kako je moguće da mu je odbor za nominacije ove prestižne nagrade to uopće dozvolio. Kako su istaknuli iz vrha Grammyja, Manson nije optužen na sudu i dok se ne utvrdi suprotno, dopušteno mu je natjecati se za ovu nagradu, prenosi američki Rolling Stone.

Pjevač i glumac Brian Hugh Warner poznat je pod umjetničkim imenom Marilyn Manson, a od samih početaka svoje karijere šokira javnost zbog izgleda, ali i glazbenog izričaja.

Od samih početaka karijere Manson je pazio na pojavu na pozornici te je do danas ostao poznat po našminkanom licu i raznobojnim lećama za oči. Još 1993. godine njegov je bend privukao pažnju Trenta Reznora (Nine Inch Nails), koji je i producirao njihov album "Portrait of an American Family", koji je do danas ostao jedna od najvećih diskografskih uspješnica Marilyna Mansona. Nekoliko puta je bio na svjetskim turnejama, objavio je desetke singlova, a okušao se i u glumi te je veliki prijatelj s brojnim poznatim licima.

Osim svojom pojavom, Marilyn Manson je medijske stupce punio i svojim privatnim životom. S glumicom Rose McGowan bio je zaručen od 1999. do 2001. godine, no nakon prekida glumica je istaknula kako se nisu slagali u mnogočemu te su zbog toga i prekinuli. Mansona i plesačicu i manekenku Ditu Von Teese počeli su povezivati 2001., a tri godine kasnije glazbenik je kleknuo. Vjenčali su se na privatnoj ceremoniji, no krajem listopada 2006., Von Teese je predala papire za razvod u kojima je kao razlog tome navela nepomirljive razlike među njima. Istaknula je i kako ne odobrava njegovo tulumarenje i veze s drugim djevojkama.

Samo godinu kasnije glazbenik je završio u vezi s Evan Rachel Wood. Nekoliko godina su prekidali i mirili se, a on ju je zaprosio na svom koncertu u Parizu 2010. godine. Nisu dugo izdržali zajedno te su godinu dana kasnije zauvijek prekinuli. Američka fotografkinja Lindsay Usich je 2012. godine u jednom intervjuu rekla da je djevojka Marilyna Mansona, no tek nekoliko mjeseci kasnije par je potvrdio svoju vezu. Prošle godine je Manson u intervjuu koji je dao Nicolasu Cageu rekao da se vjenčao na privatnoj ceremoniji usred pandemije koronavirusa, a odabranica njegova srca upravo je Lindsay.

Početkom ove godine našao se na udaru kritika jer ga je desetak žena s kojima je bio u nekoj vrti veze optužilo za seksualno, fizičko i psihičko zlostavljanje. Ashley Morgan Smithline za časopis People progovorila je o zlostavljanju koje je proživjela tijekom njihove veze. "Izrezao bi me po trbuhu i onda bi pio moju krv. Nakon toga bi me tjerao da ja pijem njegovu", kazala je. Pjevač se u veljači ove godine oglasio na optužbe na svojem Instagramu tvrdeći da su njegovi intimni odnosi uvijek bili u potpunosti sporazumni s njegovim partnericama.

