Marijana Mikulić je prošle godine otkrila da njezin najmlađi sin Jakov ima poteškoće u razvoju, a sada se na Instagramu pohvalila njegovim novim uspjehom.

Glumica Marijana Mikulić pratitelje na Instagramu redovito izvještava o zdravstvenom stanju njezina trogodišnjeg sina Jakova za kojeg je prošle godine otkrila da ima poteškoće u razvoju.

Sada se pohvalila njegovim najnovijim uspjehom zbog kojeg je presretna.

"Sinoć smo dobili prvu rečenicu s tri riječi. Ne ide to samo od sebe - mi govorimo nešto i tražimo da ponovi. Najčešće je to kad nešto želi pa je motiviran ponoviti traženo. I svaki put kad ponovi i jednu riječ sreća je nemjerljiva, pogotovo ako tu riječ prije nije nikad ponovio. A sinoć je prvi put ponovio rečenicu od tri riječi 'mama, daj još'. Jaki nas ne zove mama, tata; braću ne zove imenom, ali tu i tamo na traženje i pokazivanje slike ponovi njihovo ime. Tim više je moje srce kao kuća! U moru svega, ovo je nešto što želim da mi iskače svake godine kao uspomena! 'Mama da još'", napisala je Marijana na Instagramu uz fotke svojeg sinčića.

Objava je obradovala njezina pratitelje i skupila preko četiri tisuća lajkova.

Marijana je o zdravstvenom stanju svojeg sina progovorila i za IN Magazin, a tada je ispričala kako je od prvog naručivanja na pregled do početka njegove terapije prošlo čak godinu i pol dana, a to je, kako kaže, previše. I baš zato je svoju priču odlučila podijeliti s javnosti, kako bi ukazala da treba raditi na sustavu rane intervencije.

"To mi je bio cilj, to sam napravila s ciljem da se o tome počne govoriti", rekla je.

Dijagnoza koja u kartonu malog Jakova piše jest nespecificirani poremećaj u razvoju govora i razumijevanja. Glumica i njezin suprug, umjesto da čekaju termin u državnoj instituciji, vode ga na privatne terapije igrom, a Jakov zbog toga već napreduje.

