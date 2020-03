Marija Borić je sretna jer je rodila zdravog i prekrasnog dječaka, a zahvalila se svima što joj je porod prošao u najboljem redu.

Glumica Marija Borić (39) rodila je sina u srijedu popodne u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh.

"Rodila sam zdravog i predivnog dječaka, ime ćemo mu dati suprug i ja kada nakon nas troje budemo zajedno", rekla je Marija za Gloriju. Nažalost, uz glumicu tijekom poroda nije mogao biti njezin muž Branimir Jerneić zbog koronavirusa.

"Porod je protekao dobro, puno me emocija preplavilo, najviše sreće i veselja jer je sve dobro prošlo. Mir, ogromna ljubav, suze radosnice, a malo su tekle i 'žalosnice', jer suprug, odnosno tata, nije mogao biti s nama", ispričala je Marija za Gloriju.

Istaknula je kak su ona i suprug radovali što će rođenje djeteta doživjeti zajedno, no to zbog trenutne situacije nije bilo moguće. "Teško mi je palo kada sam saznala tu informaciju, no beskrajno sam zahvalna doktorici Edini Berberović i cijelom timu iz rodilišta što su mi porod našeg sina učinili blagoslovom", rekla je glumica.

Inače, Marija se u svibnju prošle godine udala za Branimira koji je savjetnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Olega Butkovića.