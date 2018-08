28-godišnja glumica Margot Robbie poznata je po fantastičnim transformacijama za uloge.

Holivudska glumica ima tek 28 godina, a iza sebe ima nekoliko zapaženih uloga.

Radi se o Margot Robbie, koja se proslavila ulogom u kino-hitu "Vuk s Wall Streeta", a zatim i odličnim ostvarenjima u filmovima "Suicide Squad" i "I, Tonya".

A uskoro u kina dolaze čak dva filma koja će dodatno lansirati Margot u zvjezdanu orbitu - "Mary Queen of Scots" i "Once Upon a Time in Hollywood". U prvom će lijepa glumica zaigrati kraljicu Elizabetu I., a u drugom brutalno ubijenu glumicu Sharon Tate.

Radi se o filmu redatelja Quentina Tarantina s Bradom Pittom i Leonardom DiCaprijem u glavnim ulogama, a radnja prati ubojicu Charlesa Mansona i njegov kult koji je u svom krvavom pohodu 1969. godine, među ostalim, ubio i suprugu redatelja Romana Polanskog i poznatu holivudsku glumicu, kao i njezine prijatelje s kojima se tu večer družila u svojoj kući.

Da stvar bude još tragičnija, glumica je bila u 9. mjesecu trudnoće, a nakon što je 16 puta izbodena nožem, njezinom krvlju ubojice su ispisale riječ "svinja" na ulaznim vratima. Tijela je drugo jutro pronašla spremačica.

Margot je nedavno na Instagramu, gdje ju prati gotovo 15 milijuna obožavatelja, podijelila fotografiju sebe u spomenutoj ulozi te moramo priznati kako je sličnost nevjerojatna. Film u kina stiže na ljeto 2019. godine, no vjerujemo kako ćemo do tada dobiti još detaljniji uvid u ono što nas očekuje.