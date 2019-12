Za navodnu aferu hrvatskog nogometaša Marcela Brozovića i ljepotice koja je već imala nekoliko veza s nogometašima, Wande Nare, čuli su gotovo svi, a sada se otkrivaju novi detalji...

Za seks skandal fatalneWande Nare, Maura Icardia i Maxija Lopeza svi već znaju. Wanda je bila udana za Maxija, no prevarila ga je s njegovim bliskim prijateljem Maurom. Kada se afera otkrila, brzo se razvela i udala za Maura, a Maxija ostavila poniženog u očima javnosti i nogometnog svijeta.

No, situacija oko seksi platinaste plavuše dodatno se zakomplicirala kada su talijanski mediji u cijelu priču upleli i našeg Marcela Brozovića. Naime, talijanski tabloidi prenijeli su vijest o romansi Brozovića i Wande, Mauru iza leđa naravno, a iako je naš nogometaš odmah sve takve navode demantirao, odlučio se podići i tužbu za klevetu.

Njegov odvjetnik Danilo Buongiorno tako se pobrinuo da se uvjerljivi argumenti protiv Fabrizija Corone, bivšeg supruga naše manekenke Nine Morić, predstave sudu. Navodno je za 12. ožujak 2020. zakazano suđenje Fabriziju i to zbog toga što je na svom internetskom portalu "The King Corona" objavio članak i insinuirao da Brozović u tajnosti ljubi Naru.

"Sudac je proučio slučaj i odredio datum. Prepoznao je valjane elemente i ozbiljne optužbe za klevetu", izjavio je odvjetnik Brozovića.

Na glasine o varanju supruga oštro je reagirala i Wanda koja je sve demantirala te naglasila kako bi se ljudi trebali baviti drugim stvarima, a ne gurati nos u tuđe privatne živote.