Mandy Moore i njezin suprug Taylor Goldsmith postali su roditelji dječaka kojem su dali ime August Taylor Goldsmith.

Američka pjevačica i glumica Mandy Moore i njezin suprug Taylor Goldsmith postali su roditelji, a sretnu je vijest sa svojim obožavateljima podijelila putem Instagrama.

"Gus je s nama. Naš slatki dječak, August Harrison Goldsmith. Bio je točan i stigao je točno u vrijeme svog termina, na veliko zadovoljstvo svojih roditelja. Bili smo spremni zaljubiti se na sve načine, ali ovo nadilazi sve ono što smo ikada mogli zamisliti", napisala je 36-godišnja Mandy u emotivnoj objavi.

Vijest da će postati roditelji objavila je u rujnu prošle godine, a nikada nije krila da ima veliku želju biti majka i dobiti dijete s voljenim Taylorom.

"On će biti najbolji tata na svijetu, obožavam ga. Na svoju prošlost gledam kao na odskočnu dasku koja me dovela do mjesta gdje sam danas. Rado bih sve to ponovila da me opet odvede Tayloru", ispričala je jednom prilikom.

Sretni je par u braku od 2018. godine, a vjenčali su se nakon dvije godine veze u krugu obitelji i bliskih prijatelja u vrtu svog doma u Los Angelesu.

Mandy se na glazbenu scenu vratila prije dvije godine nakon desetogodišnje pauze i nakon što joj je bivši suprug Ryan Adams gotovo uništio život.

"Ideja vraćanja glazbi nakon toliko dugo vremena i osobna promjena neko su me vrijeme plašile, no tada sam shvatila da sam ja jedina osoba koja može poduzeti taj korak. Sve je moralo ponovno krenuti od mene same", izjavila je 35-godišnja pjevačica koja je na ideju povratka glazbi došla nakon što ju bivši suprug Ryan Adams psihički slomio.

"Bila je to nezdrava dinamika. Živjela sam za njega i nisam se osjećala svojom. Često mi se činilo kao da se utapam u tom odnosu koji je bio neodrživ. Bila sam usamljena i tužna" izjavila je intervjuu za The Rolling Stones početkom ove godine.

Pritom je otkrila kako se cijelo vrijeme osjećala da se utapa te je bila izrazito usamljena i tužna, a za Times je priznala kako ju je Ryan psihički zlostavljao te manipulirao njezinom karijerom i spoticao u suradnji s drugim glazbenicima.