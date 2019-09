Mandy Moore vratila se na glazbenu scenu nakon dugih deset godina.

Američka pjevačica i glumica Mandy Moore svoj posljednji singl "I Could Break Your Heart Any Day of the Week" objavila je prije 10 godina, a sada se ponovno odlučila vratiti na glazbenu scenu.

"Ideja vraćanja glazbi nakon toliko dugo vremena i osobna promjena neko su me vrijeme plašile, no tada sam shvatila da sam ja jedina osoba koja može poduzeti taj korak. Sve je moralo ponovno krenuti od mene same", izjavila je 35-godišnja pjevačica koja je na ideju povratka glazbi došla nakon što ju bivši suprug Ryan Adams psihički slomio.

"Bila je to nezdrava dinamika. Živjela sam za njega i nisam se osjećala svojom. Često mi se činilo kao da se utapam u tom odnosu koji je bio neodrživ. Bila sam usamljena i tužna" izjavila je intervjuu za The Rolling Stones početkom ove godine.

Za Times je priznala kako ju je Ryan psihički zlostavljao te manipulirao njezinom karijerom i spoticao u suradnji s drugim glazbenicima.

"Njegovo kontrolirajuće ponašanje sprječavalo me da ostvarim neke kontakte u glazbenoj industriji'', izjavila je.

Mandy i Ryan bili su u braku sedam godina, od 2009. do 2016. godine, a ona je danas u sretnom braku s pjevačem Taylorom Goldsmithom, u kojem je pronašla veliku utjehu.