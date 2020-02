Majka Caroline Flack odlučila je javnosti otkriti s kakvim se mislima zapravo borila njezina kći prije nego što je preminula.

Obitelj slavne, tragično preminule britanske voditeljice Caroline Flack podijelila je na društvenim mrežama njezinu posljednju neobjavljenu objavu, koju je napisala nekoliko dana prije nego što je preminula. U njoj je Caroline navela da joj se cijeli svijet srušio nakon što je uhićena zbog napada da dečka Lewisa Burtona.

Njezina majka Chris poruku je podijelila s lokalnim novinarima u Norwichu, a nedugo nakon toga potvrđeni su nalazi obdukcije koji su pokazali da je 40-godišnja Caroline preminula nakon što si je sama odlučila oduzeti život vješanjem u vlastitom stanu.

Potresnu poruku koju je napisala, a nije ju ni s kime podijelila prije smrti, planirala je još ranije objaviti, no njezini savjetnici i PR stručnjaci odgovorili su ju od toga i upozorili da to ne bi smjela dijeliti s milijunima obožavatelja koji je prate. Ipak, krajem siječnja odlučila ju je s nekim podijeliti, i to sa svojom majkom Chris, piše Daily Mail.

"Posvađali smo se i dogodila se nezgoda. Nezgoda. Priča o krvi koju je netko prodao novinarima, bila je to moja krv i to je bilo vrlo, vrlo osobno. Govorim to jer moja obitelj to više ne može podnositi. Jer sam izgubila posao. Dom. Mogućnost da progovorim. Istina mi je oduzeta iz ruku i bila je korištena kao nečija zabava. Ne mogu provoditi svaki dan se skrivajući i slušajući dok mi govore da o tome ne smijem ni s kime razgovarati. Žao mi je što sam obitelj dovela u ovu situaciju i što su oni i moji prijatelji to morali proživjeti. Ne razmišljam kako ću vratiti karijeru. Razmišljam o tome kako ću vratiti svoj i živote svoje obitelji natrag", stoji u emotivnoj i potresnoj poruci koja je objavljena u novinama Eastern Daily Press.

Prije nesreće Caroline je čekala drugo ročište zbog navodnog napada na dečka Lewisa Burtona, s kojim je unatoč svemu ostala u kontaktu i koji se ne miri s njezinom smrću, a velik dio Britanaca smatra ga odgovornim za sve, dok manji dio suosjeća s njime.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi za pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01/2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam.

U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116-111.

Broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01/4828-888 - radnim danom od 10 do 22 ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr