Maja Šuput otkrila je kako će izgledati njezin novi stan u koji se seli sa zaručnikom Nenadom Tatarinovom.

Maja Šuput uskoro seli iz svojeg dosadašnjeg stana, a u novi životni prostor uselit će sa svojim voljenim Nenadom Tatarinovom. Maja nije imala puno prste oko uređivanja, a tražila je tek jedan detalj da bude po njezinom guštu.

''Više-manje je sve gotovo. Nemam prste u tome. On je sve sređivao s arhitektima, a ja sam to amenovala. To stvarno izgleda kao iz kataloga. Moj stan je i dalje moj, a ovo je drugi stan – naš stan. U novom stanu sam ja tražila samo da garderoba bude veća i izgleda kao jedan butik'', priznala nam je Maja te otkrila kako izgleda novi stan.

''Stan je moderan. Jako je fashion, jako je smiren i vrlo velika doza estetike i dobrih komada namještaja. Onako kako ja volim, hotelski'', priznaje Šuput koja do sada u stanu nije imala perilicu rublja.

''On je kupio veš mašinu, ali on će se baviti s njom. Da mi ruka otpadne, nema šanse. Neka se bavi time, to su njegove igračke'', kazala nam je Maja kroz smijeh.

Što je još kazala, pogledajte u VIDEO prilogu.