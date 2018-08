Maja Šuput raspričala se o svemu, a njezin je intervju toliko zabavan da ćete ga pogledati u jednom dahu.

S Majom Šuput smo se našli iz nekih drugih razloga da napravimo intervju, no naš razgovor je na kraju otišao u sasvim drugom smjeru. Maja je iskreno progovorila o svemu onome o čemu mnoge žene nikada ne bi govorile javno.

''Kućanski poslovi? Mene to do te mjere ne interesira da ne želim ni probati. Ja čak doma nemam veš mašinu. Sve nosim u kemijsku čistionu. Kupila sam veš mašinu u kemijskoj čistioni. Imam prevelik protok robe i meni to treba sve biti posloženo da s lakoćom sve mogu pakirati'', priznaje Maja te dodaje.

''Ne peglam. Ne, ne , ne… Pa ja nemam doma peglu. Ma imam peglu možda, mislim da mi je netko kupio neku na paru. Ja ne znam ni gdje stoji. Mene domaćinstvo ne uzbuđuje. Naravno da se moram prihvatiti toga da bih to savladala, ali ne – ne zanima me. Ja volim raditi. Volim se ubiti od posla, ali od svog posla. Mene ne zanima da nekome radim paštašutu. Moj zaručnik zna da ću ja radije provesti sate na sastancima i zaraditi pare nego mu spremati ručak'', otkrila je Maja čini zaručnik Nenad robu pere u istoj praonici gdje i ona.

Ipak simpatična Maja se prisjetila kada je zadnji put nešto oprala na ruke. ''Evo neki dan. Badić sam oprala dok sam se tuširala. Znaš ono kada dođeš s plaže pa usput opereš i badić'', otkriva Maja koju smo pitali da se prisjeti kada je zadnji put kuhala.

''Pa ono, spečeš jaja za doručak. Ja da nešto skuham moj se zaručnik, mislim, ne bi otrovao. On je toliko pristojan da bi on to pojeo i pod cijenu da oboli. Ja puno radim i mene moj Nenad svaki dan dočeka s večerom. Ali znala bi napraviti neku tjesteninu, neku piletinu… Po pekarama više ne idem jer toliko ulažem u treniranje u teretani da na kraju shvatiš da je skuplja pita nego tepsija'', iskrena je duhovita Maja.

''Neki dan me zaručnik pitao kada bismo se mi mogli oženiti budući da je na mojem rasporedu vidio da imam već zakazane termine za ljeto naredne godine. Na kraju mi je rekao da će me samo jedan dan uzeti, odvesti negdje i oženiti. Za haljinu će nazvati Grubnića'', otkrila je Maja koja vjenčanje planira u zimskim mjesecima (nije rekla koje godine), a djevojačku namjerava raditi s desetak prijateljica u Las Vegasu.

Što je još Maja otkrila pogledajte u video priči.