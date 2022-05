Maja Šuput na Instagram profilu podjelila je fotografiju u neobičnoj traper haljini koja je otkrila njene vitke noge i zavodljivi gornji dio.

Pjevačica Maja Šuput za svoj koncert u Splitu odjenula je sasvim neobičnu traper haljinu pomalo nalik na bikini s naboranim plaštem oko struka na čijem se stražnjem djelu nalazila njezina fotografija i potpis.

Haljina je napravljena od kombinacije tamnog i svijetlog trapera, te je odlično istaknula Majin bujni dekolte i zavodljivu figuru.

Kombinaciju je upotpunila crvenom šiltericom ispod koje je imala valove i ekstenzije, a na nogama su se isticale plave sandale.

Poznato je kako vrckavoj pjevačici u modnim odabirima znatno pomaže njezin stilist, modni mačak i vrlo dobar prijatelj Marko Grubnić. Zbog toga nas uvijek oduševi svojim kreacijama bile one svakodnevne ili svečanije.

Maja trenutno vodi emisiju "Ples sa zvijezdama" te ne skriva koliko je oduševljena suradnjom s Grubnićem na ovakvim projektima, a jednom mu je prilikom posvetila i posebnu objavu na društvenim mrežama.

''Nikada ne pitam što ću imati u nedjelju na sebi. Nikada se ne brinem hoće li to biti dobro, hoće li mi se svidjeti. Doslovno se iznenadim kao i ostali kad vidim. Svaki put smisli nešto neočekivano, različito, glamurozno i prigodno. Zato je moj modni put toliko zabavan i meni samoj. Kao da svaki put otvaram igračku i uvijek se veselim kao malo dijete. Kreator moje modne sreće je naravno - one and only Mr. Marko Grubnić'', napisala je za njega tada.

